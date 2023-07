FC Utrecht verkoopt tot nu toe meer seizoenskaarten dan vorig jaar

FC Utrecht heeft honderden seizoenskaarten meer verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Inmiddels zijn er ruim 9.000 over de toonbank gegaan, terwijl de teller eind juli 2022 op 8.691 bleef steken.

Veel supporters die vorig jaar al een seizoenskaart hadden, kochten er dit jaar weer een. Dat is men name te zien op de Cityside, waar 91 procent van de mensen die vorig jaar een vaste plek hadden nu weer een seizoenskaart hebben gekocht.

Op de Zuidtribune is het zogenoemde verlengpercentage 86 en op de Noordtribune heeft tot nu toe 85 procent van de supporters die afgelopen seizoen een vaste plek hadden weer een seizoenskaart gekocht. Op de Bunnikside is het verlengpercentage nu 82 procent.

Op zaterdag 12 augustus speelt FC Utrecht de eerste Eredivisiewedstrijd van komend seizoen. De club staat dan tegenover PSV in Eindhoven. Ruim een week later, op zondag 20 augustus, speelt FC Utrecht de eerste wedstrijd in de Galgenwaard tegen SC Heerenveen.