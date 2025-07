FC Utrecht verlengt contract Jesse van de Haar

FC Utrecht heeft het contract van de 23-jarige spits Jesse van de Haar verlengd tot de zomer van 2028. De geboren Utrechter doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van FC Utrecht, en werd afgelopen seizoen uitgeleend aan De Graafschap.

Het contract van de talentvolle spits was in de zomer van 2024 nog verlengd tot 2026, maar met het nieuwe contract ligt Van der Haar nog twee jaar langer vast. Hij laat weten ontzettend trots te zijn op zijn contractverlenging: “Sinds mijn achtste speel ik hier, en het is altijd een droom geweest om ooit door te breken in het eerste elftal.”

De zoon van voormalig FC Utrecht-speler Hans van der Haar maakte op 3 april 2023 zijn debuut voor Jong FC Utrecht. Het seizoen erop maakte Jesse van der Haar 6 doelpunten in 36 KKD-wedstrijden bij Jong FC Utrecht. Op 3 maart 2024 maakte Van der Haar zijn debuut voor het eerste van FC Utrecht tijdens een verliespartij in de Arena. Afgelopen seizoen was de Utrechtse spits goed voor 8 doelpunten en 4 assists in 33 wedstrijden.

Blessure

Jesse van de Haar werd in de voorbereiding voor komend seizoen bij de hoofdselectie gehaald, maar raakte geblesseerd waardoor hij de voorbereiding moet missen. “Onlangs heb ik een blessure opgelopen en dat is natuurlijk een tegenvaller, maar ik blijf vastberaden en waardeer het vertrouwen van de club enorm”, aldus de aanvaller. “Nu focus ik me eerst op mijn revalidatie, waarna ik hopelijk snel weer op het veld kan presteren.”