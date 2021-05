FC Utrecht verliest in Rotterdam en krijgt geen ticket voor Europees voetbal

FC Utrecht heeft zondagmiddag de play-offwedstrijd tegen Feyenoord verloren. Het werd in De Kuip uiteindelijk 2-0. Dit betekent dat FC Utrecht geen Europees voetbal gaat spelen.

Het duel begon zondagmiddag om 12.15 uur. In de eerste helft maakte Luis Sinisterra het eerste doelpunt voor de thuisclub. Vlak voor het eindsignaal, in de 89ste minuut, scoorde Bryan Linssen de 2-0.

Zaterdag

FC Utrecht had graag gezien dat de wedstrijd al op zaterdag werd gespeeld zoals in eerste instantie de bedoeling was. De KNVB besloot donderdag echter dat het duel zondag gespeeld moest worden. De reden voor het verplaatsen van de wedstrijd had te maken met het Eurovisie Songfestival. Rotterdam was bang dat er niet genoeg politiecapaciteit zou zijn.

FC Utrecht was het niet eens met de nieuwe speeldatum en stapte naar de rechter. Volgens de club uit Utrecht was de nieuwe datum tegen de reglementen. De rechtbank meende echter dat de KNVB rechtmatig heeft gehandeld.

Uitzwaaien

Supporters van FC Utrecht wilden vanwege het besluit demonstreren in de havenstad, maar hier werd op het laatste moment vanaf gezien. Zo gaf de gemeente van Rotterdam geen toestemming voor de twee beoogde locaties en ook werd gevreesd voor de veiligheid.

In plaats daarvan werden de spelers van FC Utrecht zondagochtend door honderden supporters uitgezwaaid bij Stadion Galgenwaard. Dit werd gedaan om de club van René Hake aan te moedigen voor de wedstrijd.