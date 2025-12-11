FC Utrecht verliest in spannend duel van Nottingham Forest

FC Utrecht heeft donderdagavond de Europa League-wedstrijd tegen Nottingham Forest nipt verloren. In een spannende wedstrijd kwamen de Engelsen op voorsprong, maar wisten de Domstedelingen toch de gelijkmaker te maken. In de slotfase kreeg FC Utrecht een late tegentreffer tegen, waardoor er met 1-2 werd verloren.

Bij de aftrap voor de eerste helft vloog Nottingham Forest uit de startblokken. De Engelse ploeg van Sean Dyche tikte makkelijk onder de druk van FC Utrecht uit en kwam meerdere keren oog in oog met de goalie van Utrecht. Niet voor het eerst dit seizoen blonk Vasilis Barkas uit met een paar fenomenale reddingen.

Toen de druk van de ‘Tricky Trees’ wat afnam, kregen de Domstedelingen meer mogelijkheden om zelf tot kansen te komen. Zo kwam Miguel Rodrigues met twee prachtige afstandsschoten die bijna het net vonden. Vlak daarna vloog zelfs een hoekschop voor iedereen langs, en niet veel later floot de scheidsrechter af voor de rust met een stand van 0-0 op het bord.

Tweede helft

In de tweede helft liep FC Utrecht het eerste gedeelte achter de feiten aan en kwamen de bezoekers in minuut 52 op voorsprong via spits Arnaud Kalimuendo. Tien minuten later ging Matisse Didden ook nog eens geblesseerd van het veld af, waarna Mike van der Hoorn binnen de lijnen kwam. Die wissel bleek goud waard, want in minuut 73 kopte de verdediger de gelijkmaker binnen vanuit een scherp aangesneden vrije trap van Souffian el Karouani.

Vervolgens zette FC Utrecht de druk er vol op, maar kreeg het in minuut 88 toch de deksel op de neus. De net ingevallen Igor Jesus maakte de 1-2 en besloot dat lang en overdreven te vieren; tot frustratie van de supporters van FC Utrecht en ook de scheidsrechter die hem een gele kaart gaf. Ondanks de zes minuten extra tijd kwamen de Domstedelingen niet meer tot een tweede gelijkmaker, en werd er dus met 1-2 verloren. Een knap resultaat, hoewel de Domstedelingen misschien meer hadden verdiend.

Programma

FC Utrecht staat nu na zes gespeelde wedstrijden op 1 punt. Alleen de thuiswedstrijd tegen het Belgische KRC Genk (22 januari) en de uitwedstrijd tegen het Schotse Celtic (29 januari) staan nog op het programma in de Europa League. Komende zondag speelt FC Utrecht om 16.45 uur de uitwedstrijd tegen NAC Breda in de Eredivisie, waarna er op woensdag uit tegen Top Oss wordt gespeeld in de KNVB Beker. FC Utrecht sluit het jaar 2025 af met de thuiswedstrijd tegen PSV op zondag 21 december om 12.15 uur.