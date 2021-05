FC Utrecht verliest kort geding; finalewedstrijd tegen Feyenoord op zondag

De rechtbank heeft besloten dat de KNVB de finalewedstrijd tegen Feyenoord gewoon naar zondag mag verplaatsen. FC Utrecht heeft geen gelijk gekregen van de rechter.

Vrijdagmiddag stond FC Utrecht in een kort geding tegenover de KNVB voor de rechter. Inzet was de speeldatum van de finale van de play-offs.

De KNVB besloot donderdag dat de wedstrijd tegen Feyenoord zondag gespeeld moet worden. Eerder was dit nog gepland op zaterdag maar de gemeente Rotterdam stak hier een stokje voor. Die dag is namelijk ook de finale van het Eurovisie Songfestival en de gemeente Rotterdam vreest te weinig politiecapaciteit te hebben voor beide evenementen.

FC Utrecht was het niet eens met de nieuwe speeldatum en stapte naar de rechter. Volgens de club uit Utrecht was de nieuwe datum tegen de reglementen. De rechtbank meent echter dat de KNVB rechtmatig heeft gehandeld.

Uitleg rechtbank

In het reglement play-off Europees ticket is door de KNVB vastgelegd hoe te handelen omtrent play-off wedstrijden. De KNVB zegt dat het besluit om de wedstrijd een dag te verplaatsen is gebaseerd op artikel 15 uit dat reglement.

Daarin staat dat in gevallen waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, het bestuur mag afwijken van het reglement. Er was volgens de rechter sprake van bijzondere omstandigheden.

De KNVB heeft volgens de rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat gezocht is naar een alternatief: spelen op zaterdagavond op neutraal terrein. Dat is niet gelukt. Het was wel haalbaar om de finale een dag later te spelen. Dat is, zo oordeelt de rechter, een beslissing die recht doet aan de sportieve uitgangspunten van het reglement.

De winnaar van die play-offs krijgt een ticket voor Europees voetbal.