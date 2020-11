FC Utrecht verliest met 0-3 van Ajax

FC Utrecht heeft zondag op eigen veld verloren. In Stadion Galgenwaard trok Ajax aan het langste eind: 0-3. Alle doelpunten werden gemaakt in het laatste halfuur van de Eredivisiepartij, waarbij René Hake bij FC Utrecht samen met Rick Kruys de honneurs waarnam op de Utrechtse bank, na het vertrek van John van den Brom en Dennis Haar eerder deze week naar KRC Genk.

Veel zijn het er niet, dat moet direct gezegd. Maar FC Utrecht krijgt wel degelijk enkele goede kansen in de thuismatch tegen Ajax. De eerste mogelijkheid komt op naam van Mimoun Mahi, die na goed voorbereidend werk van Simon Gustafson niet tot een schot komt. Ook voor Gyrano Kerk is er een mooie kans om de score te openen. Op slag van rust komt de rechtsbuiten na een imposante rush in schietpositie. Goalie Andre Onana van Ajax keert de inzet van Kerk en zorgt er zo voor dat er halverwege de partij een brilstand op het scorebord staat.

En ook na de break, als er nog altijd een 0-0 stand op het Utrechtse bord staat, is er een kans voor FC Utrecht. Eljero Elia bedient Mahi, die op zijn beurt Kerk bereikt. De poging van de aanvaller mist de vereiste precisie: de bal gaat over.

Ajax maakt in laatste fase het verschil

Niet veel later slaat Ajax toe. Na een dik uur spelen in een leeg Stadion Galgenwaard schiet Davy Klaassen met scherp: 0-1. Amper tien minuten later verdubbelen de Amsterdammers de marge. Na een overtreding op Lassina Traoré gaat de bal op de stip, en vanaf elf meter passeert Dusan Tadic keeper Maarten Paes: 0-2. Lang lijkt dat ook de eindstand van de match te worden, maar invaller Quincy Promes brengt in de score vlak voor tijd nog verandering: 0-3.