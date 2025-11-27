FC Utrecht verliest spannend duel in Spanje

FC Utrecht heeft donderdagavond verloren van Real Betis Balompié in de Europa League. Na een timide eerste helft en spectaculaire 45 minuten in het tweede deel van de wedstrijd, trokken de Domstedelingen aan het kortste eind. Door de 2-1 nederlaag staat FC Utrecht nu op plek 32 van de 36 in de Europa League-groepsfase.

De wedstrijd begon vrij fel, en aan de zijde van Betis moest er al vrij snel gewisseld worden. Zowel spelmaker Isco als de voormalig FC Utrechtspeler Sofyan Amrabat moesten binnen het eerste kwartier het veld verlaten met een blessure. FC Utrecht creëerde enkele kansen maar tot een serieuze poging kwam het niet. Betis zette daarentegen steeds meer aan, en wist uiteindelijk op aangeven van Antony te scoren via spits Hernandez in minuut 42. Zodoende ging FC Utrecht met een 1-0 achterstand naar de kleedkamer.

Afstandsschot

De tweede helft begon uitermate spectaculair. Betis kwam op een 2-0 voorsprong, en daarmee leek de wedstrijd aardig gespeeld. Uit het niets maakte Miguel Rodrigues alleen de 2-1 via een afstandsschot vanaf de middellijn over de keeper heen. Vlak daarna barstte het feest in het uitvak helemaal los toen de 2-2 werd gemaakt, maar die goal werd na een check van de VAR afgekeurd. Vervolgens probeerden de Spanjaarden het spel van FC Utrecht te vertragen, maar in de laatste minuut kregen de Domstedelingen nog een grote kans. Het mocht niet meer baten en de Servische scheidsrechter floot af met een 2-1 eindstand.

Programma

Komende zondag speelt FC Utrecht om 14.30 uur de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De eerstvolgende wedstrijd in de Europa League is op donderdag 11 december om 18.45 uur tegen Nottingham Forest.