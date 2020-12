FC Utrecht verliest van Ajax in knotsgek duel voor de KNVB Beker

FC Utrecht heeft de wedstrijd tegen Ajax in de tweede ronde van de KNVB Beker verloren en is daarmee uitgeschakeld in het bekertoernooi. De knotsgekke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA eindigde woensdagavond in 5-4.

FC Utrecht komt al in de eerste minuut op voorsprong, dankzij een goal van Mimoun Mahi, maar zeven minuten later staat het alweer 1-1. FC Utrecht gaat met een achterstand de rust in, door een goal van Zakaria Labyad in de extra tijd van de eerste helft. Doelman Maarten Paes heeft dan al het veld moeten verlaten door een opgelopen blessure.

Mahi scoort al vroeg in de tweede helft de 2-2 en maakt zo de achterstand weer goed. De vreugde is van korte duur, omdat Antony Ajax al snel weer op voorsprong zet. Vervolgens zijn er voor Utrecht goals van Van de Streek (3-3) en Sylla (3-4). Tot Zakaria Labyad in de 81e minuut de 4-4 maakt. In de laatste minuut van de officiële speeltijd is het Dusan Tadic die de wedstrijd in het voordeel van Ajax beslist: 5-4.

FC Utrecht speelde een uitstekende wedstrijd, maar de bekerdroom van de Utrechters spat in de laatste tien minuten van de wedstrijd uiteen door twee goals van Ajax. Lang tijd om bij de uitschakeling stil te staan, is er niet: komende zaterdag wacht de volgende wedstrijd voor Utrecht. Fortuna Sittard komt dan voor een wedstrijd in de Eredivisie op bezoek in Stadion Galgenwaard.