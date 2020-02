FC Utrecht verrast met aantrekken Senegalees international

FC Utrecht heeft zich tot het eind van het seizoen versterkt met Senegalees international Lamine Sané. De 32-jarige rechtsbenige verdediger komt transfervrij over van het Amerikaanse Orlando City SC en kon zodoende buiten het vorige week gesloten transferwindow worden aangetrokken.

De in het Franse Villeneuve-sur-Lot geboren Sané speelde tot nu toe 35 interlands voor Senegal, de laatste in november 2015. De 1.92m lange verdediger kwam dik tweehonderd wedstrijden uit voor Bordeaux, waaronder ook in de Champions League en Europa League. Daarnaast speelde Sané twee seizoenen voor Werder Bremen in de Bundesliga, voor hij in 2018 naar de Verenigde Staten vertrok. In Orlando kwam hij in 47 duels uit voor hij begin dit jaar uit zijn contract liep.

Kopsterk

“Met het aantrekken van Lamine voegen we een extra optie toe aan onze achterhoede met een flink pak ervaring”, laat technisch directeur Jordy Zuidam weten op de clubsite. “Lamine is lang en kopsterk. Hij is sterk in de duels één-tegen-één, heeft een goede snelheid en blijft rustig onder druk. Bovendien heeft hij een geweldige persoonlijkheid. Hij kan als mentor van onze grote talenten een rol spelen in hun ontwikkeling, door zijn ervaring op hen over te dragen.”

Sané, die inzetbaar is als rechtsback, centrale verdediger en defensieve middenvelder, is na doelman Jeroen Zoet en vleugelaanvaller Kristoffer Peterson de derde winterse versterking voor de ploeg van John van den Brom. Daartegenover stond het (tijdelijke) vertrek van Rico Strieder (PEC Zwolle), Giovanni Troupée (FC Twente), Patrick Joosten (Sparta Rotterdam), David Jensen (New York City Red Bulls) en Simon Makienok (SG Dynamo Dresden).