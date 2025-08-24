FC Utrecht verslaat Excelsior in zonnige Galgenwaard

FC Utrecht heeft in een zonovergoten stadion Galgenwaard met 4-1 gewonnen van Excelsior. In een uitverkocht eigen huis toonde de machine van Ron Jans zijn efficiëntie aan de Rotterdammers. De Domstedelingen speelden – in tegenstelling tot AZ en Feyenoord die eveneens het voorstel hadden gekregen van de KNVB om speelronde drie te verplaatsen – toch de Eredivisiewedstrijd van dit weekend ondanks de midweekse verplichtingen in Europa.

Nadat FC Utrecht vorige week met 2-1 verloor van Sparta Rotterdam was het de vraag hoe de Domstedelingen voor de dag zouden komen in een belangrijke week waarin de uitwedstrijd tegen HŠK Zrinjski Mostar en de thuiswedstrijd tegen Excelsior op het programma stonden. Nadat FC Utrecht met 0-2 in Bosnië en Herzegovina won van Zrinjski Mostar, kreeg Excelsior op zondagmiddag te maken met de plaatselijke FC.

Soufian el Karouani

De eerste helft begon vrij timide, maar in minuut 27 verlengde Miguel Rodriguez een hoekschop van Soufian el Karouani met zijn hoofd in de verre hoek. De Marokkaanse linksachter van FC Utrecht kon in de extra tijd van de eerste helft zijn tweede assist bijschrijven nadat David Min goed voor zijn man kwam en de bal binnentikte.

Een-op-een in alle competities

De tweede helft begon met veel ruimte op het veld, en FC Utrecht maakte daar gretig gebruik van. Victor Jensen schoot vanuit een steekpass van El Karouani goed binnen in de rechterbovenhoek – waarmee de matchwinner van de wedstrijd een hattrick aan assists op zijn naam mag schrijven. Negen minuten later maakte Jensen ook nog de 4-0, waarmee de Deense middenvelder een-op-een gaat in alle competities voor FC Utrecht (drie goals in drie Eredivisiewedstrijden en vijf goals in vijf kwalificatiewedstrijden voor de Europa League). Sebastien Haller maakte bovendien nog zijn terugkeer in de Galgenwaard en Excelsior maakte nog de eretreffer in minuut 83, maar de wedstrijd was logischerwijs al gespeeld.

Programma

Komende donderdag is om 20.00u de return tegen HŠK Zrinjski Mostar waarin FC Utrecht dus een 2-0 voorsprong moet verdedigen. Mocht FC Utrecht zich donderdagavond plaatsen voor de groepsfase van de Europa League volgt vrijdagmiddag om 13.00u de loting van de groepsfase.

Zondag 31 augustus staat om 14.30u de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma voor de Eredivisie.