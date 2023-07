FC Utrecht versterkt aanval met 24-jarige Zweedse spits Isac Lidberg

FC Utrecht heeft de aanval versterkt met de komst van de Zweed Isac Lidberg. De 24-jarige spits komt over van Go Ahead Eagles en tekent voor vier seizoenen in Utrecht.

Lidberg speelde sinds 2021 voor Go Ahead Eagles en voetbalde daarvoor bij verschillende clubs in Zweden en Noorwegen. Ook kwam hij uit voor de Onder 16, 17, 18 en 19 van Zweden. Bij Go Ahead Eagles speelde de spits 72 wedstrijden, waarin hij veertien keer scoorde en zeven assists gaf. Lidberg vervolgt zijn carrière vanaf komend seizoen bij FC Utrecht.

Technisch directeur van FC Utrecht Jordy Zuidam noemt Lidberg ‘een sterke spits met veel power’. Zuidam: “Hij is een echte teamplayer en stopt veel energie in wedstrijden, daardoor zaait hij veel onrust in de defensies van tegenstanders waardoor kansen ontstaan. Isac heeft de laatste jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt die we nadrukkelijk hebben gevolgd. De scouting en onze individueel trainer Jacob Mulenga kennen hem goed en we zijn blij dat we zijn specifieke kwaliteiten kunnen toevoegen aan onze selectie.”