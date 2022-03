FC Utrecht voegt Dick Advocaat en Michael Silberbauer toe aan technische staf

FC Utrecht heeft Michael Silberbauer en Dick Advocaat toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal. Silberbauer gaat aan de slag als assistent-trainer en Dick Advocaat wordt het klankbord van Rick Kruys, die sinds het vertrek van René Hake hoofdtrainer is.

Dinsdagochtend werd bekend dat René Hake per direct zou stoppen als trainer van FC Utrecht. Assistent-trainer Rick Kruys neemt tot het eind van het seizoen de taken van Hake over. Hij wordt daarbij ondersteund door Sander Keller en nu dus ook door Silberbauer en Advocaat.

Michael Silberbauer is voormalig Deens international en speelde tussen 2008 en 2011 bij FC Utrecht, waar hij 113 officiële wedstrijden speelde. Na zijn voetbalcarrière was Silberbauer assistent-trainer bij FC Biel-Biene, FC Luzern, Midtjylland onder 19 en FC Basel. Hij was ook hoofdtrainer van Pacific FC.

Dick Advocaat neemt de rol van klankbord voor Rick Kruys op zich. Advocaat heeft jarenlange ervaring als trainer op de nationale en internationale velden. In het seizoen 2018/2019 leidde hij FC Utrecht naar Europees voetbal door in de play-offs te winnen van Vitesse. Als speler speelde Advocaat in 1983 en 1984 in totaal 39 wedstrijden voor FC Utrecht.

Winnaarsmentaliteit

“We zijn blij dat we de staf weer compleet hebben door het toevoegen van twee mannen die de club goed kennen”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. “Michael is een echte clubman, een leider met een winnaarsmentaliteit. Hij kan zijn ervaring overbrengen op de groep. Daarnaast heeft hij zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een expert op het gebied van data, waardoor hij een welkome aanvulling is in de technische staf.”

Over de rol van Dick Advocaat als klankbord zegt Zuidam: “Dick kent de club natuurlijk en heeft ook al eerder met Rick samengewerkt. Het was een nadrukkelijke wens van Rick om Dick toe te voegen aan de staf, zodat hij een extra mogelijkheid om te klankborden heeft. We zijn blij dat Dick paraat staat met zijn jarenlange ervaring.”

