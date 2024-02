FC Utrecht Vrouwen biedt PSV Vrouwen kranig weerstand, maar verliest wel

Het was een bijzondere conclusie na afloop van het duel tussen FC Utrecht Vrouwen en PSV Vrouwen zondagmiddag. De vaste volgers én hoofdcoach Linda Helbling waren het over één ding namelijk wel eens; FC Utrecht Vrouwen speelde op Sportpark Zoudenbach één van de beste wedstrijden van het seizoen. Maar stond na ruim negentig minuten wel met lege handen: 0-2.

FC Utrecht Vrouwen is al tijden ‘best of the rest’ in de Azerion Eredivisie Vrouwen. In wedstrijden met ploegen die lager op de ranglijst staan is het team van Linda Helbling duidelijk de bovenliggende partij. Tijdens duels met clubs die hoger staan is het niveauverschil dit seizoen duidelijk zichtbaar. Tegen bijvoorbeeld FC Twente Vrouwen, Ajax Vrouwen, Fortuna Sittard Vrouwen en PSV Vrouwen – in de uitwedstrijd – had FC Utrecht Vrouwen niet veel in te brengen en werd het vrouwenteam van de Domstedelingen bij vlagen compleet weggespeeld.

Kranig weerstand

Hoe anders was dat zondagmiddag. Met de polyvalente Nurija van Schoonhoven als vervangster van de zieke Lena Mahieu centraal achterin, biedt FC Utrecht Vrouwen kranig weerstand tegen de op papier veel betere vrouwen uit Eindhoven. Sterker, het is zelfs de thuisploeg die als eerste dicht bij een doelpunt is, maar doelvrouw Moon Pondes weet een goal van Eshly Bakker te voorkomen.

Aan de andere kant onderscheidt ook de pas 17-jarige Febe Copier zich in het eerste kwart van de wedstrijd, waarin FC Utrecht indruk maakt met prima spel, maar tegelijkertijd de handen vol heeft aan de watervlugge voorhoede van de gasten. Dat leidt uiteindelijk ook tot de eerste goal na 24 minuten. Een prachtige steekpass van Nina Nijstad komt bij rechtsbuiten Zara Hulswit terecht die met haar voorzet Chimera Ripa bereikt, 0-1. De treffer zorgt voor vertrouwen bij PSV Vrouwen, dat in het vervolg van de eerste helft het initiatief neemt, maar tot weinig gevaar komt.

Treffer afgekeurd

In de tweede helft is het juist FC Utrecht Vrouwen weer dat aandringt, ook een doelpunt verdient, maar niet tot scoren komt. Althans, geen geldige treffer. Lotje de Keizer treft weliswaar doel, maar zou daarbij volgens scheidsrechter Van der Helm buitenspel hebben gestaan. Een geplaatst schot van Judith Roosjen na ruim vijftig minuten betekent een nieuwe grote kans voor de thuisploeg, maar Pondes maakt de poging onschadelijk.

Na ruim een uur spelen lijkt PSV Vrouwen een strafschop te krijgen, nadat Copier reglementair PSV-ster Maxime Snellenberg van scoren houdt. Maar scheidsrechter Van der Helm komt terug van haar beslissing. Niet veel later voorkomt de even daarvoor ingevallen Elisha Kruize de 0-2 voor de gasten door de bal van de lijn te halen. De FC Utrecht Vrouwen lijken vervolgens van slag, want uit een daarop gegeven voorzet kopt Snellenberg de 0-2 achter Copier.

Aansluitingstreffer

Een flinke domper voor FC Utrecht, dat blijft zoeken naar een aansluitingstreffer. Uiteindelijk krijgt de ploeg van Helbling geen loon naar werken, al is Kruize in blessuretijd nog dicht bij de 1-2. Haar schot gaat net naast. Het blijkt gelijk het laatste wapenfeit van de wedstrijd.