FC Utrecht Vrouwen binnen elf seconden op voorsprong bij Fortuna, maar winst bleef uit

Drie keer blijkt scheepsrecht te zijn voor de FC Utrecht Vrouwen. Eerder dit seizoen verloor Utrecht twee keer kansloos van Fortuna Sittard, maar ditmaal werd een punt uit het vuur gesleept. Een razendsnel openingsdoelpunt van Eshly Bakker en een tweede treffer van invalster Tami Groenendijk bezorgde de Domstedelingen een verdiend punt.

Fortuna Sittard was op voorhand een gevreesde tegenstander voor de ploeg van trainster Linda Helbling. Eerder dit seizoen verloor FC Utrecht twee keer met ruime cijfers van Fortuna. De laatste competitiewedstrijd voor de winterstop eindigde in een 0-6 overwinning in het voordeel van de Limburgers en twee weken geleden was Fortuna ook al in de beker met 4-0 te sterk. Ondanks de eerdere nederlagen begonnen de Utrechters met een vrije geest aan het duel, want na slechts elf seconden voetballen zette Eshly Bakker haar ploeg al op een voorsprong.

Geen houden aan

Kort na de openingstreffer volgde bijna een tweede doelpunt. Lotje de Keijzer werd optimaal van de linkerkant bediend, maar Fortuna-doelvrouw Lemey Diede reageerde adequaat op het schot. De score werd niet verdubbeld en na iets minder dan een kwartier voetballen draaide de spelverhouding om.

Fortuna nam meer initiatief en deelde FC Utrecht een harde tik uit. Vanuit een razendsnelle omschakeling werd Fortuna-spits Tessa Wullaert op de goal van Febe Copier afgestuurd. Voor de doelvrouw was er in de één-op-één-situatie niks meer te redden en Wullaert scoorde de gelijkmaker (1-1).

Met achterstand aan de thee

In het restant van de eerste helft kreeg de Utrechtse defensie geen grip op de razendsnelle Wullaert. Krap vijf minuten na de gelijkmaker meldde de Belgische topschutter zich wederom voor het doel van Copier. FC Utrecht had bij deze situatie duidelijk een engeltje op de schouder. In eerste instantie redde Copier knap en bij de tweede poging was de lat een sta in de weg. Toch was Wullaert niet in bedwang te houden. Kort voor het rustsignaal maakte ze namelijk alsnog haar tweede goal van de middag, waardoor FC Utrecht met een achterstand de kleedkamer in ging.

In de rust besloot trainster Helbling in te grijpen. Senne van der Velde moest het veld ruimen voor Tami Groenendijk. De invalster probeerde direct de wedstrijd naar haar hand te zetten. Na een uur spelen gaf Groenendijk een puntgave voorzet op de voeten van Bakker. Zij nam de bal in een keer op de pantoffel, maar wist niet haar tweede doelpunt van de middag te maken.

FC Twente, PEC en Feyenoord

De gelijkmaker viel niet veel later alsnog. Tami Groenenijk beloonde haar goede invalbeurt met een droge en succesvolle knal. Het doelpunt betekende een 2-2-stand en dat was tevens het eindresultaat. Het gelijkspel is het eerste positieve resultaat dat de Utrechters dit seizoen tegen Fortuna hebben gehaald.

Toch hebben de vrouwen niet erg lang om na te genieten. De komende drie competitiewedstrijden zijn cruciaal in de strijd om de zesde plaats. Directe concurrenten PEC Zwolle en Feyenoord staan in de laatste speelrondes op het programma. Daarvoor moet eerst nog op zondag 21 april in eigen huis worden afgerekend met FC Twente.