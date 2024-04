FC Utrecht Vrouwen dicht bij stunt, voorkomt feestje FC Twente Vrouwen

FC Utrecht Vrouwen heeft zondagmiddag voorkomen dat FC Twente Vrouwen op Sportpark Zoudenbalch de negende landstitel kon vieren. In een vermakelijke wedstrijd werd met 2-2 gelijk gespeeld, al had de ploeg van Linda Helbling ook zomaar kunnen winnen. Twee discutabele beslissingen van de scheidsrechter vielen niet in Utrechts voordeel uit.

FC Twente Vrouwen was met een duidelijk doel naar Utrecht gekomen. Winnen van de nummer zeven van de ranglijst zou betekenen dat de koploper niet meer te achterhalen was door Ajax Vrouwen en na afloop de schaal uitgereikt zou krijgen.

Strijd, passie en inzet

Dat de FC Utrecht Vrouwen niet wensten mee te werken aan dat feestje werd al snel duidelijk. Met veel strijd, passie en inzet probeerde de ploeg van Helbling het spel van de koploper te verstoren, terwijl het zelf ondertussen ook op kansjes loerde en deze ook kreeg. Eshly Bakker had binnen een kwartier de mogelijkheid de thuisploeg op voorsprong te schieten, maar vond keepster Leonie Doege op haar weg.

De eerste helft kende verder weinig grote kansen, maar na 25 minuten kwamen de gasten uit Overijssel toch op voorsprong. Jasmijn de Groot, die Febe Copier op doel verving, had geen antwoord op een fraai afstandsschot van rechtsback Marisa Olislagers, 0-1.

Fraaie actie De Keijzer

De openingstreffer werd door de FC Twente Vrouwen, de staf en wissels gevierd alsof het kampioenschap al binnen was, maar Lotje de Keizer maakte een paar minuten voor rust een voorlopig einde aan de feestelijkheden door na een fraaie individuele actie de 1-1 voor de thuisploeg aan te tekenen.

Ook in het tweede bedrijf vielen weinig grote kansen te noteren, maar het was FC Utrecht dat een kwartier voor tijd loon naar werken kreeg. Amber Visscher knalde van zo’n twintig meter schitterend raak en een stunt tegen FC Twente Vrouwen, dat in het lopende seizoen alleen verloor van de Ajax Vrouwen, leek in de maak op Sportpark Zoudenbalch.

Penalty

Twee discutabele beslissingen in de slotfase voorkwamen uiteindelijk een overwinning van de FC Utrecht Vrouwen. In de nasleep van een corner die geen corner leek, maakte Caitlin Dijkstra in de 90e minuut de 2-2, waarna Elisha Kruize geen penalty kreeg van scheidsrechter Wendy Gijsbers.