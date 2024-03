FC Utrecht Vrouwen doelpuntloos gelijk tegen gemeen spelend AZ Vrouwen

FC Utrecht Vrouwen is er zondag niet in geslaagd de vijfde plek in de Azerion Eredivisie Vrouwen te heroveren. In de uitwedstrijd bij AZ Vrouwen op een zonnig AFAS Trainingscomplex, speelde de ploeg van Linda Helbling doelpuntloos gelijk.

AZ Vrouwen – FC Utrecht Vrouwen was een wedstrijd zonder erg veel hoogtepunten. Dat kwam vooral doordat het spel bijna vaker stil lag dan dat er gevoetbald werd. Scheidsrechter Sterre Bijlsma liet veel, misschien wel te veel, toe en dat was niet tegen dovemansoren gericht.

Geniepig

De AZ Vrouwen speelden erg fysiek en grossierden in kleine en geniepige overtredinkjes, die keer op keer werden toegelaten door arbiter Bijlsma. FC Utrecht Vrouwen wist maar moeilijk raad met de warrig fluitende leidsvrouw en kwam er voetballend ook vaak niet onderuit.

En als het dan als eens in de buurt van de goal van doelvrouw Femke Liefting verscheen, dan werden de kansen verprutst – invalster Senne van de Velde had de 0-1 móeten maken – of toonde Liefting zich een betrouwbare goalie. Zoals aan de andere kant ook Febe Copier enkele grote kansen van AZ Vrouwen neutraliseerde.

Ajax-thuis

Met het puntje in Wijdewormer schiet de ploeg van Linda Helbling weinig op. Op de ranglijst blijft FC Utrecht Vrouwen zevende in de stand in de Azerion Eredivisie Vrouwen, waar het bij winst over PEC Zwolle Vrouwen en ADO Den Haag Vrouwen heen had kunnen gaan naar de vijfde plaats. Volgende week zondag 10 maart wacht in Stadion Galgenwaard het thuisduel met Ajax Vrouwen, de nummer twee in de competitie.