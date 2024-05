FC Utrecht Vrouwen eindigt competitie als zevende na zege bij Feyenoord

FC Utrecht Vrouwen is het seizoen van de terugkeer in de Azerion Eredivisie Vrouwen als zevende geëindigd. In De Kuip versloeg het zondagmiddag Feyenoord Vrouwen met 1-2, waardoor het gat met de Rotterdamse ploeg uiteindelijk zes punten bedraagt. Sophie Cobussen en Eshly Bakker zorgden voor de Utrechtse goals.

In een eerste helft waarin beide ploegen slordig en in een laag tempo speelden, zorgde Cobussen na iets meer dan een half uur voor een eerste hoogtepunt. Ze schoot van dichtbij de 0-1 tegen de touwen. Heel lang kon de ploeg van hoofdcoach Linda Helbling niet genieten van de voorsprong, want zes minuten na de 0-1 stond het alweer 1-1 in de zonnige Kuip. Ella van Kerkhoven tekende voor de gelijkmaker.

Na rust nam FC Utrecht Vrouwen duidelijk het initiatief, wat uiteindelijk na iets meer dan een uur wedstrijd de verdiende voorsprong opleverde. Eshly Bakker draaide knap weg van haar tegenstander en schoot hard binnen, 1-2. In het verder vervolg kwam het meeste gevaar van de FC Utrecht Vrouwen, maar tot treffers leidde dat niet meer.

Zo eindigt FC Utrecht bij de rentree in het vrouwenvoetbal op de zevende plaats. Vooraf was de doelstelling het linkerrijtje, dus bij de eerste zes, maar dat doel was na de nederlaag tegen PEC Zwolle van vorige week al buiten bereik. Uiteindelijk eindigt de ploeg van Helbling met acht zeges, zes gelijke spelen en acht nederlagen op 1 punt van het linkerrijtje.

DUIC Sport sprak na afloop met coach Helbling en doelpuntenmaakster Cobussen. Die gesprekjes bekijk je hieronder.