FC Utrecht Vrouwen eindigt eerste seizoenshelft in mineur

FC Utrecht Vrouwen wist een prima eerste seizoenshelft geen passend slot te geven in de thuiswedstrijd met Fortuna Sittard Vrouwen. Op Sportpark Zoudenbalch werd zondagmiddag met 0-6 verloren van de gasten uit Limburg. Al was die uitslag wellicht iets geflatteerd. En er was ook een lichtpuntje: de lang geblesseerde Sophie Cobussen maakte haar eerste officiële minuten voor de ploeg van Linda Helbling.

Voor een goed gevuld Zoudenbalch begon de thuisploeg dramatisch aan de wedstrijd, binnen twintig minuten stond het al 0-4 voor de ploeg van oud-bondscoach Roger Reijners. Haast iedere kans die de vrouwen van Fortuna Sittard kregen, werd verzilverd doordat de FC Utrecht Vrouwen dramatisch verdedigden.

Worstelde

In aanvallend opzicht stelden ze daar bijzonder weinig tegenover, al had Eshly Bakker na de 0-1 van topscorer Tessa Wullaert nog wel een prima kans op de 1-1. Haar harde schot werd door keepster Diede Lemey geneutraliseerd. Helbling zag vanaf de bank hoe haar ploeg worstelde met het flitsende spel van de bezoeksters en greep al na 25 minuten in met een dubbele wissel.

FC Utrecht Vrouwen kreeg vervolgens iets meer grip op de wedstrijd, maar was in de passing te slordig en ook ongeduldig om Fortuna Sittard aan het wankelen te krijgen. In de rust besloot Helbling opnieuw tot een dubbele wissel, waarbij onder meer Sophie Cobussen in het veld kwam.

Makkelijk gegeven penalty’s

De aanvalster maakte daarmee haar eerste officiële minuten voor FC Utrecht Vrouwen en stichtte ook regelmatig gevaar in en rond het Sittardiaanse doelgebied. Maar tot een inmiddels verdiende goal voor de FC Utrecht Vrouwen kwam het niet. Fortuna Sittard Vrouwen scoorde nog wel, twee keer zelfs. Wullaert wist wel raad met de twee door scheidsrechter Barry Huizinga zeer makkelijk gegeven penalty’s.

Door de ruime nederlaag eindigt FC Utrecht Vrouwen de eerste seizoenshelft op de zesde plaats in de Azerion Eredivisie Vrouwen met zeventien punten uit elf duels. Bekijk hieronder de interviews die DUIC Sport na afloop van de wedstrijd maakte met hoofdcoach Linda Helbling en debutante Sophie Cobussen.