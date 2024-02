FC Utrecht Vrouwen krijgen met doelpuntloos gelijkspel te weinig

FC Utrecht Vrouwen heeft zondagmiddag de sterke comeback tegen Telstar Vrouwen geen passend vervolg kunnen geven. In Heerenveen speelde de ploeg van Linda Helbling met 0-0 gelijk tegen hekkensluiter sc Heerenveen. “Dit voelt als een nederlaag”, zei captain Liza van der Most na afloop voor de camera van DUIC.

FC Utrecht Vrouwen reisde als nummer zes van de Azerion Eredivisie Vrouwen naar Sportpark Skoatterwâld, op een steenworp afstand van het Abe Lenstra Stadion. Vol vertrouwen na de comeback van vorige week – toen een 0-2 achterstand tegen Telstar Vrouwen werd omgebogen in een 4-2 zege – zette de ploeg van coach Linda Helbling de gastvrouwen direct onder druk, maar tot meer dan wat speldenprikjes kwam FC Utrecht Vrouwen niet.

Slordige eindpass

De eerste serieuze kans viel ook pas in de 21e minuut te noteren en het was direct ook de enige grote mogelijkheid van de eerste helft. Sophie Cobussen gaf vanaf links een strakke, lage voorzet, maar de bal schoot achter Eshly Bakker langs. Tekenend voor de manier waarop FC Utrecht Vrouwen speelt in Heerenveen, te slordig en dan vooral in de eindpass.

En speelden de gasten een aanval dan eens goed uit, dan vonden ze de uitstekend keepende Jasmijn Resink op hun weg. Zoals in de 52e minuut Cobussen koppend op een voorzet van Van der Most en tien minuutjes later wanneer Resink nog net een handje tegen een hard schot van Van der Most krijgt.

Va banque

De thuisploeg verdedigt dus goed, maar stelt er in aanvallend opzicht weinig tegenover. De pas 17-jarige Utrechtse sluitpost Febe Copier heeft weinig te doen op Sportpark Skoatterwâld en hoeft alleen in de slotfase, wanneer de FC Utrecht Vrouwen met aanvallend ingestelde invallers va banque spelen om toch nog een zege te forceren, een paar in actie te komen.

Door het doelpuntloos gelijkspel blijft FC Utrecht Vrouwen zesde op de ranglijst. Volgende week zondagmiddag 10 februari komt de nummer drie in de Azerion Eredivisie Vrouwen op bezoek op Sportpark Zoudenbalch. Het duel met PSV wordt afgetrapt om 12.15 uur.