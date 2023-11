FC Utrecht Vrouwen krijgt pak slaag van koploper FC Twente

De vrouwen van trainster Linda Helbling hebben gisteravond in Enschede een flink pak slaag van FC Twente gekregen. De huidige koploper bleek in eigen huis een maatje te groot te zijn en zetten de Utrechters met 4-0 opzij. Harde wind, een gevoelstemperatuur van rond het vriespunt en enkele sneeuwbuien zorgden voor een druiliger decor en een zure avond voor de vrouwen van FC Utrecht.

Vanaf het eerste fluitsignaal leek FC Twente te willen bewijzen waarom het de nummer één van de competitie is. Al na vijf minuten kreeg Ella Peddemors een grote schotkans vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar haar poging ging gelukkig voor de Utrechters langs de verkeerde kant van de paal.

De snelle eerste kans van de wedstrijd bleek echter geen reden voor meer, want in de openingsfase werd het koukleumende publiek amper vermaakt. Beide ploegen leken elkaar in slaap te sussen, maar na een kleine dertig minuten voetballen werd het duel toch opengebroken. FC Twente-verdedigster Caitlin Dijkstra gaf een splijtende pass door de as van het veld. De bal kwam terecht bij Peddemors, die op haar beurt koelbloedig afrondde (1-0).

Kantelpunt

Het doelpunt leek het kantelpunt te worden, want nog geen minuut nadat de goal viel zochten de Twentenaren wederom de aanval. Aanvalster Taylor Marie Zimmer van FC Twente was heel dichtbij een verdubbeling, maar vond de paal op haar weg. FC Utrecht wist in de eerste helft geen enkele doelpoging te noteren en leek vlak voor rust het deksel op de neus te krijgen.

Een snellopende Twentse aanval kwam weer bij Peddemors terecht. Wederom schoof ze de bal langs keepster De Groot, maar ditmaal werd FC Utrecht gered door de assistent-scheidsrechter die vlagde voor buitenspel.

Eigendoelpunt

Na de rust keerden de meiden van Linda Helbling met een andere instelling terug op het veld. Het eerste kwartier na de theepauze kregen de Utrechters steeds meer ruimte om te voetballen. Er volgde zelfs een kleine kans van de voet van Dieke van Straten, maar op het moment dat FC Utrecht echt wilde aandringen maakten de Tukkers een einde aan alle spanning.

Liz Rijsbergen kopte op fraaie wijze een voorzet binnen en nog geen drie minuten later maakten de Utrechters het zichzelf nog moeilijker. Verdedigster Ilse van der Zanden schatte een voorzet verkeerd in en schoot de bal ongelukkig in haar eigen doel (3-0). In de 81e minuut mocht Zimmer ook nog haar doelpuntje meepikken. Ze kreeg alle tijd en ruimte om af te drukken en maakte de 4-0.

Door de nederlaag blijft FC Utrecht voorlopig steken op zeventien punten uit tien wedstrijden. De Utrechters hebben twee weken de tijd om zich voor te bereiden op de volgende grote wedstrijd. Op zondag 10 december ontvangt het Fortuna Sittard en dat is de huidige nummer twee van de competitie.