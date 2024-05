FC Utrecht Vrouwen loopt het linkerrijtje mis door pijnlijke nederlaag

Na de een-na-laatste wedstrijd van het seizoen is de doelstelling die FC Utrecht Vrouwen bij haar rentree maakte, niet meer haalbaar. Het 2-4 verlies tegen PEC Zwolle betekent dat het linkerrijtje buiten bereik is. In plaats van strijden om de vijfde plek, zullen ze nu hun zevende positie in de ranglijst moeten verdedigen.

Aan de sfeer voorafgaand aan de wedstrijd heeft het niet gelegen. De tribune van het zonovergoten Zoudenbalchcomplex zit propvol. Nu is het lekker weer en meivakantie, maar er staat ook iets op het spel. De nummer 5 (Den Haag), 6 (PEC Zwolle) en 7 (FC Utrecht) in de competitie hebben respectievelijk 29, 28 en 27 punten. Het maakt de uitslag van deze wedstrijd van groot belang voor de eindstand in de competitie.

Helaas voor FC Utrecht delven ze het onderspit in de driestrijd. Ook Den Haag heeft hun wedstrijd vandaag gewonnen, en daarmee is het linker rijtje definitief uit zicht. De Utrechters moeten er volgende week zelfs voor waken dat ze hun 7e plek niet verliezen, want ook Feyenoord heeft vandaag gewonnen. Daarmee staan de Rotterdammers 3 punten achter FC Utrecht, met een beter doelsaldo. Op 11 mei staan de clubs tegenover elkaar in de Kuip.

0-1

Beide teams beginnen met pit aan de eerste helft. Het is PEC dat als eerst op doel weet te schieten, maar daarna heeft FC Utrecht de overhand. Er volgen een paar goede kansen voor de thuisclub, maar een doelpunt blijft uit. Na een kwartier komt er wat meer rust in het spel. Dat duurt tot de dertigste minuut, wanneer PEC-speler Bo van Egmond een knappe bal voor de verdediging van FC Utrecht langs speelt. Britt Udink krijgt deze op haar schoen en stift hem over de keeper heen het doel in.

Na het doelpunt zit de spanning er bij FC Utrecht en haar publiek goed in – maar beide geven de moed niet op. Hoewel Utrecht niet meer de overhand heeft, weet het alle kansen van PEC te pareren. Op de tribune werd voor de 0-1 nog zonder succes een spreekkoor ingezet, maar nu klinkt het vertrouwde ‘kom op Utrecht, kom op Utrecht!’ luid en duidelijk.

Na de rust komt Utrecht met een aanvallende opstelling terug het veld op. Middenvelder Tami Groenendijk maakt plaats voor aanvaller Sophie Cobussen. Dat geeft resultaat, want nog geen twee minuten later ligt de gelijkmaker in het doel. Wanneer de keeper van Zwolle de bal niet vast weet te pakken, stift Lotje de Keijzer deze het doel in.

Over, paal, voorlangs

Met nieuwe hoop jaagt FC Utrecht tien minuten lang op de voorsprong. Aanval na aanval lijkt een doelpunt steeds dichterbij te komen. Maar de bal gaat over, op de paal of net voorlangs. In de 66e minuut is het spel op de helft van FC Utrecht als PEC net buiten het strafschopgebied een vrije bal krijgt. Nayomi Buikema neemt de vrije trap en maakt voor PEC de 1-2.

Een serie wissels van beide teams maakt voor Utrecht niet meer het verschil. In de 72e minuut maakt Sophie van Vugt voor PEC de 1-3. In de 82e minuut lijkt Naomi Hilhorst uit te glijden, maar scoort ze toch een knappe 1-4. Hoewel Utrecht zeker nog aanvalt, zijn ze minder gevaarlijk dan eerder in de wedstrijd.

In de blessuretijd bokst de keeper van PEC de bal wat ongelukkig weg, waardoor deze via Femke Prins alsnog het doel in kaatst. Een kleine opsteker voor het fluitsignaal, maar het zal de pijn van het verlies niet verzachten.