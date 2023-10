FC Utrecht vrouwen lopen in Eindhoven voor het eerst tegen pijnlijke nederlaag aan

De vrouwen van FC Utrecht hebben hun ongeslagen status niet voortgezet. Op sportcomplex De Herdgang werd met maar liefst 4-0 verloren van PSV. De vrouwen van trainster Linda Helbling wisten amper kansen bij elkaar te voetballen en werden van het kastje naar de muur gespeeld.

Opvallend genoeg werd, net zoals vorige week, de aftrap van het duel uitgesteld. In verband met het de hevige regen en herfstvakantie stond er een enorme file van Utrecht richting Eindhoven, waardoor de spelersbus vertraging opliep.

Een kwartier na de aanvankelijke aanvangstijd konden de teams dan toch beginnen. Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd en pas na een klein kwartier spelen probeerde PSV een doorbraak te forceren. Een vlot lopende aanval belandde voor de voeten van de Eindhovense-spits Joëlle Smits. Ze schoot de bal richting de korte hoek, maar de Utrechtse achterhoede reageerde adequaat en blokte het schot.

Geen grip

Het lukte FC Utrecht niet om grip op de wedstrijd te krijgen. De Eindhovenaren speelden makkelijk onder de druk uit en kwamen steeds dichter bij een doelpunt. In de zestiende minuut viel de goal dan ook. Een scherpe steekpass werd in eerste instantie door FC Utrecht-doelvrouw Puck Louwes weggeschoten. Toch raakte ze de bal half waardoor PSV-aanvalster Indiah-Paige Riley een cadeautje kreeg aangereikt. Ze twijfelde geen moment en met een perfecte boogbal verschalkte ze Louwes, die ver voor haar goal stond.

Na de tegentreffer wist FC Utrecht zich niet te herpakken. Vlak voor rust kreeg de ploeg van Linda Helbling namelijk de tweede tik te verwerken. Op een glad en nat veld haalde doelvrouw Louwes in het strafschopgebied een PSV-aanvalster onderuit. Ze ging voor de bal, maar raakte de tegenstander waardoor de scheidsrechter niet anders kon dan een strafschop geven. Smits schoot deze vervolgens onberispelijk binnen (2-0).

Roosjen naar de bank



In de rust besloot trainster Helbling rigoureus in te grijpen en drie wissels door te voeren. Onder andere topscorer Judith Roosjen moest in de kleedkamer achterblijven. Met drie verse speelsters en een andere formatie moesten de Utrechters orde op zaken gaan stellen, maar daar kwam weinig van terecht. De defensie lag voortdurend open en PSV voetbalde de kansen makkelijk bij elkaar. De genadeklap kwam dan ook snel, want halverwege de tweede helft tikte Chimera Ripa een puntgave voorzet binnen (3-0).

In de slotfase van de wedstrijd werd de nederlaag nog iets pijnlijker voor FC Utrecht. Tien minuten voor tijd werd de razendsnelle Reza Hulwist weggestuurd. Ze gaf een strakke voorzet op de net ingevallen Maxime Snellenberg. Zij ronde koelbloedig af en zette een eindstand van 4-0 op het bord.

De verliespartij betekent dus de eerste nederlaag voor FC Utrecht in het huidige Eredivisieseizoen. Het team van Linda Helbling krijgt in verband met interlandverplichtingen twee weken de tijd zich weer op te richten, want op 5 november spelen de Utrechters op Sportpark De Toekomst de kraker tegen Ajax.