FC Utrecht Vrouwen naar kwartfinale KNVB-beker

FC Utrecht Vrouwen heeft zich zondag met een eenvoudige zege geplaatst voor de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van Linda Helbling was veel te sterk voor de vrouwen van RKSV Nuenen. In het Brabantse plaatsje werd het uiteindelijk 0-6 voor FC Utrecht Vrouwen, dat slordig omsprong met de kansen.

RKSV Nuenen Vrouwen kon een klein half uur redelijk meekomen met de gasten uit Utrecht, waar behoorlijk wat wijzigingen hadden plaatsgevonden in de basiself. Zo mocht de in de winter van PSV overgekomen centrale verdedigster Naomi Pique haar officiële debuut maken, maar stonden ook Senne van de Velde, Sam de Jong, Elisha Kruize en Dieke van Straten, allen normaal toch vooral invalster, aan de aftrap.

Zowel Van de Velde als Van Straten betaalden dat vertrouwen van Helbling ook uit, beiden waren voor rust trefzeker op Sportpark Oude Landen nadat Lotje de Keizer in de 25e minuut de ban had gebroken voor FC Utrecht Vrouwen, waarop Van de Velde enkele minuten later de voorsprong verdubbelde. Nog voor rust schoot Van Straten met een echte beauty de 0-3 op het wedstrijdformulier. De als rechtsback aan de wedstrijd begonnen speelster schoot de bal van ver strak in de kruising en bepaalde zo de ruststand op 0-3.

Na rust wisselde Helbling volop, wat de organisatie niet altijd ten goede kwam. Door middel van linksback Amber Visscher (2x) en centrale verdedigster Ilse van der Zanden liepen FC Utrecht Vrouwen uiteindelijk ruim weg bij de thuisploeg, die uiteindelijk van geluk mocht spreken dat de gasten uit Utrecht slordig omsprongen met de kansen en mogelijkheden die ze kregen.

Wie FC Utrecht Vrouwen treft in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi Vrouwen moet loting later uitwijzen.