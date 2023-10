FC Utrecht vrouwen pakken voor het eerst dit seizoen geen winst in regenachtig Stadion Galgenwaard

De vrouwen van FC Utrecht hebben voor het eerst dit seizoen niet de winst gepakt. Op een extreem natte grasmat in Stadion Galgenwaard kwamen de Utrechters niet verder dan 0-0 tegen ADO Den Haag. Vanwege het noodweer werd de wedstrijd twee keer uitgesteld en waren beide ploegen niet in staat er een hoogstaande wedstrijd van te maken.

De wedstrijd, die aanvankelijk om 19.30 uur zou beginnen, werd al snel uitgesteld. Door hevige regenval lagen er enorme plassen op het veld. Dat zorgde ervoor dat de bal niet normaal kon rollen. Nadat scheidsrechter Illian Groothuismink de aftrap naar 20.30 uur had verplaatst gingen de grasmeesters aan het werk. Het meeste water werd vakkundig afgevoerd waardoor de arbiter het veld toch goed kon keuren. Dit tot opluchting van de ruim 4.000 aanwezige supporters.

Vechtersmentaliteit

De wedstrijd begon zeer timide. Beide ploegen probeerden speldenprikjes aan elkaar uit te delen, maar zonder succes. Na een kwartier voetballen kwam de extreme regen wederom met bakken uit hemel. Dat kwam het spel voor beide ploegen niet ten goede, maar het zorgde wel voor een vechtersmentaliteit bij de speelsters.

Pas na een halfuur voetballen kon de eerste kans worden genoteerd. Ashley Bakker kreeg de bal aan de rechterkant van het veld aangespeeld. Ze passeerde met een snelle schijnbeweging haar tegenstander, maar haar schot belandde vervolgens aan de verkeerde kant van de paal.

Ondanks de Utrechtse opleving waren de grootste kansen in de eerste helft voor de bezoekers uit Den Haag. Manon van Raay kreeg de bal op vijf meter van het doel op een presenteerblaadje en ook aanvalster Vanessa Suzanna was dicht bij een goal. FC Utrecht-doelvrouw Puck Louwes lette op beide momenten echter goed op en dus gingen de ploegen rusten met een 0-0 tussenstand.

Veel afstandsschoten

In het eerste kwartier na de rust brak de wedstrijd eindelijk open. De ingevallen Dieke van Straten probeerde van grote afstand de doelvrouw te verrassen, maar ook aan de andere kant van het veld had men het geluk aan de zijde. Na een uur voetballen leek zo’n afstandspoging bijna het doel te treffen. Een afgeslagen vrije trap belandde voor de voeten van ADO-middenveldster Nikki IJzerman. Van ruim twintig meter afstand schoot ze de bal hard tussen de palen, maar wederom greep doelvrouw Louwes voortreffelijk in.

Onweersklappen als toetje

Onder het genot van een paar onweersklappen kreeg FC Utrecht-aanvoerster Liza van der Most de grootste kans van de wedstrijd. Aan de rechterkant van het zestienmetergebied kreeg ze de bal voor haar voeten. Ze haalde uit, maar haar inzet werd ternauwernood geblokt. Het was de laatste kans van de wedstrijd, want niet veel later floot de scheidsrechter voor het eindsignaal. Ondanks het gelijkspel staan de Utrechters nog wel aan kop in de Eredivisie.

Volgende week spelen de FC Utrecht vrouwen weer een competitiewedstrijd. Dan nemen ze het in Eindhoven op tegen, de nummer vier van vorig seizoen, PSV.