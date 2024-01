FC Utrecht Vrouwen verliest van ADO Den Haag en voelt hete adem in de nek

De FC Utrecht Vrouwen zijn de tweede seizoenshelft teleurstellend begonnen. In het Haagse Bingoal stadion liep het Utrechtse vrouwenteam tegen een 2-1 nederlaag aan. In de eerste helft bracht Lotje de Keijzer de stand nog in evenwicht, maar het bleek niet genoeg te zijn om met een positief resultaat terug naar huis te gaan.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht was op voorhand een belangrijke. De twee teams stonden voorafgaand aan deze speelronde slechts vier punten van elkaar verwijderd. Een overwinning betekende daarom aanhaken of afhaken. De Hagenezen namen die waarschuwing serieuzer en begonnen scherper aan de wedstrijd, want al in de tweede minuut wist ADO-spits Lobke Loonen te scoren door FC Utrecht-doelvrouw Jasmijn de Groot te passeren.

Het antwoord van de Utrechters liet echter niet lang op zich wachten. Nog geen vijf minuten na de openingsgoal bracht Lotje de Keijzer met een knappe kopbal de stand alweer in evenwicht. Nadat de score gelijk was getrokken, probeerde de ploeg van Linda Helbling door te stoten en dat lukte bijna. Een te zwakke uittrap van ADO-keepster Barbara Lorsheyd werd onderschept door De Keijzer. Zij gaf de bal op haar beurt voor op Sophie Cobussen, maar het lukte de voorhoedespeelster niet om haar voet goed achter de bal te zetten.

De Groot houdt team in leven

Naarmate de eerste helft vorderde verloor FC Utrecht het initiatief. Na iets meer dan een kwartier voetballen verdiende ADO Den Haag een vrije trap. Nikki IJzerman bracht deze bal richting de tweede paal. Verdedigster Wielle Douma zag op haar beurt heil in die voorzet en kopte de bal richting het doel. De bal leek op weg naar de lange hoek, maar FC Utrecht-doelvrouw Jasmijn de Groot wist de inzet met een katachtige reflex te pareren. Hierdoor gingen beide ploegen met een gelijke stand de rust in (1-1).

De Hagenezen gingen na de theepauze verder waar ze waren gebleven. De openingskans van de tweede helft was voor ADO. Het was wederom IJzerman die gevaarlijk werd. Ze beproefde haar geluk van buiten het zestienmetergebied. Gelukkig voor alle Utrechters eindigde de bal een paar centimeter naast de paal. Daarmee was echter wel het eerste waarschuwingsschot gelost. De Utrechters schrokken er alleen niet van wakker, want na iets meer dan een uur voetballen brak ADO-aanvalster Manon van der Raay aan de linkerkant van het veld door. Zij gaf de bal vlijmscherp voor op Shanique Dessing. Zij liet De Groot dit keer aan de grond genageld staan en kopte de 2-1 tegen de touwen.

10 november 2023

Tegen het einde van de wedstrijd wisten de Utrechters nog één keer gevaar te stichten. Een lange pass naar voren leek Gera op den Kelder te bereiken. Met haar uitschuifbenen deed ze er alles aan om bij de bal te komen, maar ze kwam een teenlengte te kort om doelvrouw Lorsheyd in gevaar te brengen. Dit betekent dat de laatste overwinning van de FC Utrecht Vrouwen dateert van 10 november 2023 tegen Excelsior. Volgende week zal de ploeg van Linda Helbling het tij willen doen keren tegen het laag geklasseerde Telstar.