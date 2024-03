FC Utrecht Vrouwen verliest van Ajax Vrouwen, maar met opgeheven hoofd

FC Utrecht Vrouwen was zondagmiddag dicht bij een stunt tegen regerend landskampioen Ajax, maar moest uiteindelijk toch buigen in een goed gevuld Stadion Galgenwaard. De ploeg van Linda Helbling verloor uiteindelijk met 0-2, maar kon met opgeheven hoofd het veld verlaten.

Eerder dit seizoen waren de vrouwen van Ajax duidelijk een maatje te groot voor de nieuwkomer in de Azerion Eredivisie Vrouwen. Op Sportpark De Toekomst werd in november nog met 5-2 verloren van de ploeg van Suzanne Bakker. Zondagmiddag waren de verhoudingen een stuk minder duidelijk.

Hoge druk

Gesteund door ruim tienduizend bezoekers bood de thuisploeg kranig verweer tegen de bezoekers, die vorige week als eerste ploeg dit jaar koploper FC Twente punten afhandig wist te maken. Met hoge druk zette FC Utrecht Vrouwen de tegenstander vast, waardoor Ajax Vrouwen moeilijk in het spel kwam waarmee het dit seizoen zo domineert. De Utrechtse doelvrouw Febe Copier had weinig te doen in de eerste helft, al kwam ook FC Utrecht Vrouwen nauwelijks voor het doel van Regina van Eijk.

Pas na rust moest Copier voor het eerst capituleren, toen Nadine Noordam bij een aanval van de Ajax Vrouwen de bal ineens voor haar voeten kreeg en de Utrechtse goalie verschalkte met een afstandsschot. Nauwelijks een minuut later had Eshly Bakker de 1-1 op haar schoen, maar ze schoot recht in de handen van Van Eijk.

Meer stootkracht

Omdat ook de technische staf van FC Utrecht Vrouwen zag dat er misschien een stuntje inzat, besloot het een kwartier voor tijd met drie vrouwen achterop te gaan spelen en zo aanvallend meer stootkracht te brengen. De thuisploeg kreeg wel iets meer vat op de wedstrijd, maar het was toch Ajax Vrouwen dat nog scoorde. Diep in blessuretijd schoot Romée Leuchter haar vijftiende treffer tegen de touwen.

DUIC Sport sprak na afloop met verdediger Ilse van der Zanden, die al wekenlang uitblinkt aan de kant van FC Utrecht Vrouwen, en trainster Linda Helbling.