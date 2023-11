FC Utrecht Vrouwen verspeelt punten tegen laagvlieger AZ in emotionele week voor trainster Linda Helbling

FC Utrecht Vrouwen heeft de overwinning van vorig week geen vervolg gegeven. Op een regenachtig sportcomplex Zoudenbalch werd vanmiddag met 2-2 gelijkgespeeld tegen AZ. De Utrechters incasseerden hierbij al binnen tien seconden een tegentreffer. De ploeg van Linda Helbling rechtte later de rug, al bleek het achteraf bijzaak te zijn. De trainster van FC Utrecht verloor afgelopen week op haar verjaardag namelijk haar moeder.

Klokslag 14.00 uur trapte AZ het duel af. Een intuïtieve lange bal leidde daarbij direct tot een grote kans. Linksbuiten Isa Dekker werd met een scherpe pass weggestuurd en liep de rechterkant van het strafschopgebied binnen. Ze gaf de bal direct voor op AZ-spits Floor Spaan, die op haar beurt vogelvrij de openingstreffer binnen kon tikken. Het betekende dat FC Utrecht binnen tien seconden al tegen 0-1 achterstand aankeek.

De Utrechters hadden moeite om zich in de wedstrijd te vechten. De eerste grote kans ontstond pas na tien minuten voetballen. Lotje de Keijzer beproefde haar geluk door van een meter of twintig uit te halen. Haar poging was echter geen gevaar voor de Alkmaarse-doelvrouw Femke Liefting.

FC Utrecht was in een moeizame eerste helft totaal afhankelijk van de bevliegingen van De Keijzer. De rechtsbuiten wist het spel wel naar haar hand te zetten, want na een halfuur voetballen was ze wederom dicht bij een doelpunt. Ze speelde zichzelf binnen de zestienmeter vrij en haalde meteen uit, maar ook dit keer wist ze Liefting niet te verassen.

Snelle ommekeer

Na de pauze tapte FC Utrecht uit een heel ander vaatje. De ploeg van Linda Helbling schoot uit de startblokken, want al na vier minuten werd de gelijkmaker geproduceerd. Een harde voorzet leek te scherp te zijn voor Eshly Bakker, maar tegen alle verwachtingen in kreeg ze toch haar knie tegen de bal (1-1). Diezelfde Bakker was niet veel later weer belangrijk voor haar team. Met een slimme pass bracht ze De Keizer in stelling. De vleugelspeelster bleek niet zelfzuchtig en gaf de bal af op Femke Prins. Zij werkte de 2-1 binnen.

De wedstrijd ontpopte zich daarna tot een vermakelijk duel. De hoeveelheid kansen was bijna niet meer bij te houden. Het lukte FC Utrecht dan ook niet om de wedstrijd in het slot te gooien. Na zestig minuten voetballen scoorde AZ-aanvalster Spaan vanuit de omschakeling haar tweede goal van de middag en was de stand wederom in evenwicht (2-2). In het laatste deel van de wedstrijd kon het nog alle kanten opvallen. Toch wisten beide ploegen elkaar niet meer te verassen.

De uitslag van de wedstrijd kon na afloop als bijzaak worden gezien door trainster Helbling. Zij verloor eerder deze op haar verjaardag haar moeder.