FC Utrecht Vrouwen winnen maar laten meerdere gezichten zien bij rentree in Eredivisie

In een overvol Stadion Galgenwaard hebben de vrouwen van FC Utrecht de eerste drie punten van het Eredivisieseizoen veiliggesteld. Dieke van Straten, Eshly Bakker en Judith Roosjen waren verantwoordelijk voor de Utrechtse treffers en leidden hun club naar een 4-2 overwinning.

De vrouwen van FC Utrecht keerden vandaag, na negen jaar afwezigheid, officieel terug in de Vrouwen Eredivisie. Onder de supporters was er een grote belangstelling voor de eerste wedstrijd sinds 2014. De Domstedelingen stelden ruim 14.000 kaarten beschikbaar, waardoor er in de Galgenwaard een ambiance was die de meeste speelsters nog niet eerder hadden meegemaakt.

Het luidruchtige support van de fans nam zichtbaar spanning met zich mee voor FC Utrecht keepster Jasmijn de Groot. Al in de tweede minuut nam ze een terugspeelbal niet goed aan waardoor de bal voor de voeten van Feynoorder Maxime Bennink terechtkwam. De aanvalster schoot met een lobje de bal net over het doel.

Direct raak na drinkpauze

Door het warme weer werd na twintig minuten voetballen een drinkpauze ingelast. Direct na het drinkmoment gaven de Utrechters een eerste teken van leven. Aan de linkerkant kwam Dieke van Straten door. Ze speelde haar directe tegenstander met een fraaie actie door de benen en sneed naar binnen. De aanvalster bekroonde haar actie met een feilloos schot in de rechteronderhoek, waardoor de eerste competitietreffer een feit was.

In het verloop van de eerste helft wisten de Utrechters het overwicht over te pakken. Lotje de Keijzer verzorgde in de veertigste minuut een vroege voorzet. De bal leek een prooi te zijn voor Feyenoord doelvrouw Jacintha Weimar, maar onverwachts liet ze de bal los waardoor Eshly Bakker hem makkelijk binnentikte (2-0). Dit werd ook de ruststand. Desondanks sloegen de Rotterdammers nog toe. Zoï van de Ven schoot in de blessuretijd vanuit de tweede lijn op het doel van De Groot. De doelvrouw dook discutabel onder de bal door, waardoor het publiek enigszins morrend de coulissen opzocht (2-1).

Vermakelijke tweede helft

De Utrechters kwamen vervolgens niet bepaald scherp uit de rust. Feynoorder Esmee de Graaf schoot al snel na rust een rebound binnen waardoor de stand gelijk werd getrokken. Heel erg lang konden de Roterdammers echter niet genieten van de gelijkmaker. Na een klein uur spelen kopte Judith Roosjen uit een hoekschop raak (3-2). In het restant van de tweede helft bleven nog meer grote kansen uit. Toch kwam er nog een toegift voor het Utrechtse publiek, nadat Feyenoord keepster Weimar in het strafschopgebied een overtreding beging op Bakker. Roosjen mocht daardoor van elf meter aanleggen en schoot succesvol haar tweede treffer van de middag binnen (4-2).

Door de overwinning staan de Utrechters voorlopig op een gedeelde eerste plaats in de competitie. Volgende week vrijdag wacht de eerste uitwedstrijd voor de Domstedelingen. Dan wordt er om 19.30 uur afgetrapt tegen PEC Zwolle.