FC Utrecht Vrouwen winnen ook derde duel en blijven foutloos

Op een goedgevuld Sportcomplex Zoudenbalch hebben de FC Utrecht Vrouwen zondagmiddag ook de derde wedstrijd in de Azerion Vrouwen Eredivisie gewonnen. Het bezoekende sc Heerenveen, dat grote delen van de wedstrijd weinig had in te brengen tegen de ploeg van Linda Helbling, boog uiteindelijk met 1-0. In de 19e minuut scoorde Eshly Bakker de uiteindelijk winnende treffer door een strafschop onberispelijk binnen te schieten.

FC Utrecht Vrouwen had het zondagmiddag moeilijk tegen de bezoeksters uit Friesland. De thuisploeg was bij vlagen de bovenliggende partij, maar verzuimde na de openingstreffer van aanvalster Eshly Bakker de kansen die het kreeg te verzilveren en zo de wedstrijd definitief op slot te gooien.

Draak van een wedstrijd

Dat zag ook de matchwinner. “Ik was liever niet de matchwinner geweest, want we hadden vandaag veel meer doelpunten kunnen maken”, vertelde Bakker na afloop aan DUIC Sport. “Het was uiteindelijk een draak van een wedstrijd, maar lelijke wedstrijden moet je ook winnen. Het is goed dat we deze over de streep trekken.”

Ondanks dat de FC Utrecht Vrouwen door de derde zege zonder puntverlies in het nog jonge seizoen blijven, vindt Linda Helbling het nog te vroeg om haar ploeg te zien als titelkandidaat. “We genieten enorm van wat er nu allemaal gebeurt”, zei de hoofdcoach van de FC Utrecht Vrouwen tegen DUIC Sport. “Dat je na drie gespeeld op negen punten staat is vooraf een droom, maar nu is het werkelijkheid.”

Uit naar Telstar

Voor FC Utrecht Vrouwen wacht volgende week zondagmiddag de uitwedstrijd bij Telstar Vrouwen, dat nog zonder punten is. De week erna komt ADO Den Haag op vrijdagavond 13 oktober naar Stadion Galgenwaard.

Bekijk hieronder de volledige interviews van DUIC Sport met Bakker en Helbling.