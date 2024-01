FC Utrecht Vrouwen wint op veerkrachtige wijze na belabberde openingsfase

De vrouwen van FC Utrecht weten weer wat winnen is. Op sportcomplex Zoudenbalch werd het laaggeplaatste Telstar met 4-2 verslagen. Vanwege het verschil van twee doelpunten leek het lange tijd de verkeerde kant op te gaan voor FC Utrecht. De debuterende doelvrouw Febe Copier ging tweemaal in de fout waardoor er tijdens de rust een 0-2 achterstand op het bord stond. Echter wisten Kruize, Van Schoonhoven, Cobussen en De Jong de Utrechtse rug te rechten.

Vooraf moest trainster Linda Helbling flink ingrijpen. Aanvalster Eshly Bakker was afwezig wegens griepverschijnselen. Judith Roosjen en Amber Visscher moesten na hun basisplaats van vorige week op de bank plaatsnemen en keepster Jasmijn de Groot raakte deze week geblesseerd aan haar rug. Doordat Puck Louwes, de andere doelvrouw, ook nog altijd niet wedstrijdfit is, mocht de pas 17-jarige keepster Febe Copier haar opwachting maken.

0-2 na acht minuten

Met Copier tussen de palen begonnen de Utrechters zeer ongelukkig aan de wedstrijd. Al in de vierde minuut ging de debuterende keepster de fout in. Ze ontving van Ilse van der Zanden een terugspeelbal. Copier zocht vervolgens de voetballende oplossing, maar schoof de bal binnen het zestienmetergebied in de voeten van bij Telstar-middenveldster Isa Gomez. Zij pakte het cadeautje direct uit en tikte de 0-1 binnen.

Fout na fout

Nog geen vier minuten na de eerste tegentreffer speelde zich hetzelfde liedje af. Doelvrouw Copier had de bal aan de voet en speelde deze wederom naar de verkeerde kleur. Telstar-aanvalster Isabelle Nottet kende geen genade en legde de bal breed op spits Carolina Wolters, die voor een leeg doel de score verdubbelde.

Het duurde even voordat de Utrechters deze dubbele mokerslag hadden verwerkt. Pas in de zeventiende minuut liet Liza van der Most namens de Domstedelingen van zich horen. Vanaf randje strafschopgebied kreeg zij de bal voor haar voeten. Ze haalde in één keer uit, maar wist Telstar-keepster Kelly Steen niet te verrassen. In het restant van de eerste helft drongen de Utrechters steeds verder aan, maar het ontbrak in de eindfase aan een goede eindpass. Daardoor ging de ploeg van Linda Helbling met een 0-2 achterstand de rust in.

Utrechtse Remontada

Na de rust leek het team van trainster Helbling herboren. In de eerste minuten na de theepauze waren de Utrechters gevaarlijk. In de drieënvijftigste minuut gaf de ingevallen Sam de Jong een sublieme voorzet op razendsnelle Sophie Cobussen, die onberispelijk raak kopte. Nog geen tien minuten na de aansluitingstreffer draaide FC Utrecht de wedstrijd naar haar hand. Elisha Kruize rondde een strakke voorzet van vleugelverdedigster Amber Visscher koeltjes met een hakje achter het standbeen af.

Het wegwerken van de achterstand werd uiteindelijk bekroond door Nurija van Schoonhoven. Met een schitterende volley schoot zij van twintig meter afstand de bal de kruising in. De doelpunten leken zich in de slotfase in rap tempo op te volgen. Tien minuten voor het einde werd Cobussen licht getoucheerd in het vijandige zestienmetergebied en verdiende een strafschop. Judith Roosjen wist deze opgelegde kans echter niet te benutten. Desondanks kreeg het publiek nog wel een toegift. Invalster Sam de Jong beloonde haar goede invalbeurt een minuut voor tijd nog met een doelpunt (4-2).

Door de wederopstanding in de tweede helft heeft FC Utrecht voor het eerst sinds 10 november 2023 weer een competitiewedstrijd weten te winnen. Volgende week willen de vrouwen de lijn doorzetten. Dan moet in een uitwedstrijd eerst het Friese SC Heerenveen verslagen worden.