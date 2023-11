FC Utrecht Vrouwen wint van Excelsior in slotfase van armoedige wedstrijd

Voor het eerst sinds 8 oktober heeft FC Utrecht Vrouwen weer een competitiewedstrijd gewonnen. De meiden van Linda Helbling versloegen vrijdagavond Excelsior met 2-0. Doelpuntenmakers Lotje de Keijzer en Eshly Bakker sloegen in de slotfase van de wedstrijd toe. Het publiek zag op sportcomplex Zoudenbalch geen aantrekkelijke wedstrijd, maar kon alsnog met een glimlach huiswaarts.

FC Utrecht begon de wedstrijd erg slordig en onrustig. De eerste kans was zelfs al in de tweede minuut te noteren. Excelsior-spits Sabrine Ellouzi kon vanaf de linkerkant van het strafschopgebied hard uithalen, waardoor FC Utrecht-doelvrouw Jasmijn de Groot al snel in de wedstrijd redding moest brengen.

De reactie van de Utrechters bleef echter niet lang uit. In de vierde minuut kwam een afgeslagen voorzet voor de voeten van Gera op den Kelder terecht. Zij haalde direct uit. Haar poging leek kansloos naast te gaan, maar het stuiterballetje bleek een lastige prooi voor doelvrouw Isa Pothof. Met de nodige moeite verwerkte de doelvrouw de bal tot een hoekschop.

Buitenkant paal

Ondanks deze kans wist de ploeg van Linda Helbling zich niet in de wedstrijd te vechten en na een klein kwartier voetballen was het wederom Excelsior dat aandrong. Ellouzi werd op haar wenken bediend. Ze kwam wederom oog in oog met De Groot te staan. Gelukkig voor FC Utrecht faalde Ellouzi hopeloos door de bal ver naast het doel te schuiven.

Na meerdere waarschuwingsschoten werden de Utrechters eindelijk wakker. Halverwege de eerste helft verdiende Bakker sierlijk een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Ze ging zelf achter de bal staan en stuurde hem richting de verre hoek. Haar inzet leek op weg naar de kruising, maar schampte op het allerlaatste moment de buitenkant van de paal. Hierdoor gingen beide ploegen met de brilstand de rust in.

Twee afgekeurde doelpunten

In de rust wilde Helbling haar ploeg op scherp zetten en met frisse ideeën de tweede helft insturen. Die plannen leken echter al na vijf minuten de prullenbak in te kunnen. Wederom werd de Utrechtse defensie verrast door een strakke steekpass. Na veel gemiste Rotterdamse kansen scoorde Dana Breewel nu wel de openingstreffer voor Excelsior. Het Utrechtse publiek zat al met de handen in het haar, maar de goal werd door de assistent-scheidsrechter afgekeurd vanwege buitenspel. Slechts enkele minuten later scoorde Bakker namens FC Utrecht alsnog de openingstreffer op aangeven van Nurija van Schoonhoven. Althans dat leek zo te zijn, want ook ditmaal werd de goal vanwege buitenspel afgekeurd door de arbitrage.

In de 83e minuut was het alsnog raak. Aanvalster Lotje de Keijzer werd via een voorzet van de linkerkant geweldig bediend. In eerste instantie schoot ze de bal nog tegen de keepster, maar in de rebound vond ze het net. In de extra tijd scoorde Bakker vervolgens nog de bevrijdende 2-0 waardoor de eindstand werd bepaald.

Door de overwinning verstevigt FC Utrecht haar derde plaats in de competitie. Desondanks heeft de concurrentie nog een aantal wedstrijden in te halen. De ploeg van Linda Helbling kan de komende weken dus geen punten laten liggen. Te beginnen bij volgende week zaterdag, want dan krijgen de Utrechters laagvlieger AZ op bezoek.