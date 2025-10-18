FC Utrecht weet weer wat winnen is; 3-1 tegen Volendam

FC Utrecht speelde zaterdagavond in een volle Galgenwaard tegen FC Volendam. Ondanks een stug FC Volendam wisten de Domstedelingen toch te winnen van de club uit Noord-Holland. FC Utrecht draaide een achterstand om in een 3-1-overwinning en heeft daarmee weer zicht op de subtop van de Eredivisie.

FC Utrecht had in de eerste helft zichtbaar veel moeite met FC Volendam. De ploeg van FC Utrecht-trainer Ron Jans wist niet door het middenveld en de verdediging van Volendam te komen, en met name middenvelder Gibson Yah – de nummer 8 van Volendam – zorgde voor kopzorgen. Yah verkaste afgelopen zomer nota bene transfervrij van Jong FC Utrecht naar het vissersdorp. Aan het einde van de eerste helft kwamen de Volendammers zelfs op voorsprong na een snelle counter, wat FC Utrecht een fluitconcert opleverde toen een paar minuten later werd afgefloten voor de rust.

De tweede helft begonnen de Domstedelingen aanzienlijk feller – mede door de ingevallen Miguel Rodriguez – wat leidde tot de 1-1. Adrian Blake schoot in minuut 53 raak nadat hij via een actie de zestienmeter binnenkwam. Twintig minuten later scoorde FC Utrecht opnieuw – via Soufian el Karouani – via een schot dat onder de keeper van Volendam doorging. In de blessuretijd maakte Miguel Rodriguez ook nog de 3-1 op aangeven van Derry John Murkin, waarmee de wedstrijd in het slot lag. Het is de eerste overwinning van FC Utrecht sinds de 0-2 tegen PEC Zwolle op 31 augustus.

FC Utrecht staat nu op de negende plek van de Eredivisie met 13 punten. Na negen competitiewedstrijden heeft FC Utrecht evenveel overwinningen als nederlagen behaald (viermaal), en werd er één keer gelijkgespeeld. Komende donderdag is de uitwedstrijd voor de Europa League tegen SC Freiburg. Zondag 26 oktober is de uitwedstrijd tegen AZ.