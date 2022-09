FC Utrecht wil weer een vrouwenelftal dat op het hoogste niveau in Nederland meedoet

Vanaf volgend voetbalseizoen wil FC Utrecht weer een vrouwenelftal hebben dat op het hoogste niveau in Nederland meespeelt. Deze FC Utrecht Vrouwen speelde al tot 2014 in de Eredivisie, maar vanwege financiële redenen werd destijds de stekker uit deze tak getrokken.

In het Eredivisie Vrouwen-seizoen van 2007 en 2008 was FC Utrecht één van de zes eerste deelnemers. In 2014 besloot de club vanwege financiële redenen te stoppen met het damesvoetbal. Nu wordt de afdeling dus weer nieuw leven ingeblazen.

“Wij vinden dat een grote, ambitieuze en belangrijke club als FC Utrecht moet staan voor professioneel voetbal voor mannen en vrouwen”, zegt algemeen directeur Thijs van Es. “En daarom komen wij nu, na enkele jaren van afwezigheid, terug op het vrouwenvoetbaltoneel. Vol ambitie en sterker dan ooit.”

KNVB

FC Utrecht wil volgend seizoen deelnemen aan de Eredivisie Vrouwen. De club verwacht hierover van de KNVB uiterlijk in januari meer duidelijkheid te krijgen. FC Utrecht zegt het volste vertrouwen te hebben in de plannen.

“Dit keer gaan we het anders doen”, zegt manager vrouwenvoetbal Marlou Peeters. “Dit keer creëren we de droom voor meiden en vrouwen om zich oprecht thuis te laten voelen bij onze club. We creëren een organisatie geheel geïntegreerd in de voetbalclub FC Utrecht, waarin meiden en jongens gelijke kansen krijgen en vrouwen zich net zo belangrijk voelen als onze mannen.”

In de video hieronder kondigt FC Utrecht de terugkeer van het vrouwenvoetbal aan.