FC Utrecht wint eerste Eredivisieduel met ruime cijfers van Heracles Almelo

Zondagmiddag won FC Utrecht vrij gemakkelijk van Heracles Almelo in de eerste speelronde van de Eredivisie. De club uit Almelo werd met 4-0 verslagen in de Galgenwaard, en niet voor het eerst dit seizoen gaven de Domstedelingen in de tweede helft gas bij.
Nadat de wedstrijdbal door drie skydivers in het stadion werd bezorgd, leek FC Utrecht het wedstrijdbeeld van de laatste weken te herhalen. Een FC Utrecht dat het eerste gedeelte in de wedstrijd wat afwacht en de tegenpartij enige kansen biedt, om in de tweede helft een versnelling hoger te spelen en de tegenstander te overrompelen met hoge druk.
“Pitbull-achtige” Engwanda
De plaatselijke FC begon vrij rustig, waarna er over en weer wat kansen ontstonden en Utrecht de regie pakte. In de 33e minuut viel dan de verwachte 1-0 dankzij een krachtige kopbal van Gjivai Zechiël op aangeven van Yoann Cathline. Zechiël speelde wederom een sterke wedstrijd, en ook een “pitbull-achtige” Alonzo Engwanda die vrijwel elk duel won maakte het de Heraclieden erg lastig. Vervolgens werd in de rust de vrijwel onzichtbare Adrian Blake door de Spanjaard Miguel Rodriguez vervangen.
Hogere versnelling in de tweede helft
In de tweede helft scoorde David Min de 2-0 in minuut 62, nadat Heracles-keeper Fabian de Keijzer (oud FC Utrecht) een hard schot van Soufian el Karouani nog wist te keren. Victor Jensen kon vervolgens de 3-0 maken na een mooie dribbel, en uiteindelijk scoorde de ingevallen Dani de Wit de vierde voor FC Utrecht op aangeven van de eveneens ingevallen Derry John Merkin. De Heraclieden kwamen nog gevaarlijk dichtbij de eretreffer via een prachtig schot van Luka Kulenovic dat op de lat uiteen spatte, maar dichterbij wisten de gasten uit Almelo ook niet te komen.
Programma
FC Utrecht zet daarmee de goede vorm uit Europa voort en start de Nederlandse competitie overtuigend. Komende donderdag mogen de fans alweer terugkeren naar de Galgenwaard; dan wacht de belangrijke return tegen Servette FC in de Europa League voorronde.
De eerstvolgende wedstrijd voor FC Utrecht in de Eredivisie is komende zondag tegen Sparta Rotterdam om 14.30u op het Kasteel.
