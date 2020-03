FC Utrecht wint in enerverend duel van Ajax en gaat naar bekerfinale

FC Utrecht staat in de KNVB-bekerfinale. Na een spannende wedstrijd in de Galgenwaard was de ploeg uit de Domstad een maatje te groot voor Ajax: 2-0.

De Galgenwaard was uitverkocht en dat was te merken. In een kolkend stadion kwamen de Domstedelingen en hun aartsrivalen het veld op tijdens een indrukwekkende opkomst. Beide ploegen kenden slechte generale repetities voorafgaand aan het bekerduel en het begin was dan ook onwennig.

Het duel werd vooraf ontsierd door antisemitische spreekkoren. De club neemt daar in een statement afstand van.

Ondanks enkele aardige kansen voor de Amsterdammers, is het FC Utrecht dat de score opent na 33 minuten. Het stadion ontploft na de kopbal van Sander Van de Streek en de voorsprong is niet onverdiend. Ajax is het na die openingstreffer kwijt en komt geen moment meer in het spel.

In het tweede bedrijf verdedigt Utrecht zeer sterk en geeft de ploeg weinig tot niets weg. De wedstrijd is meer spannend dan goed en wordt beslist door een strafschop. Na een prachtige pass van Leon Guwara wordt Sander van de Streek gelanceerd. Edson Alvarez legt hem neer in de zestien en scheidsrechter Kuipers wijst naar de stip.

Simon Gustafson, die sowieso een sterke wedstrijd speelde, maakte geen fout en bracht de 2-0 op het scorebord. In de slotfase pakt Sean Klaiber nog een onnodige gele kaart. De vleugelverdediger was in tranen, omdat hij door de kaart de bekerfinale mist.

De overwinning komt na de strafschop van Gustafson nooit meer in gevaar voor de Domstedelingen die de wedstrijd gedecideerd en met veel fanatisme uitvoetballen. Na iets meer dan 90 minuten vindt Kuipers het genoeg en kunnen de supporters feestvieren. De Cupfighters uit Utrecht staan wederom in de finale van het bekertoernooi in De Kuip.

In 2016 speelde de ploeg voor het laatst in de bekerfinale, maar verloor toen van Feyenoord. Op zondag 19 april speelt de ploeg tegen NAC Breda of (wederom) Feyenoord. Die ploegen spelen donderdagavond hun halve finale.