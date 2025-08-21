 FC Utrecht wint in kletsnat Bosnië en staat met een been in de Europa League FC Utrecht wint in kletsnat Bosnië en staat met een been in de Europa League
Zoeken

Nieuws

FC Utrecht wint in kletsnat Bosnië en staat met een been in de Europa League

FC Utrecht wint in kletsnat Bosnië en staat met een been in de Europa League
FC Utrecht heeft met 0-2 gewonnen van HŠK Zrinsjki Mostar en heeft daardoor een uitermate goede uitgangspositie voor de return in de Galgenwaard komende donderdag. FC Utrecht staat hierdoor met één been in de groepsfase van de Europa League.

FC Utrecht heeft met 0-2 gewonnen van HŠK Zrinsjki Mostar en heeft daardoor een uitermate goede uitgangspositie voor de return in de Galgenwaard komende donderdag. FC Utrecht staat hierdoor met één been in de groepsfase van de Europa League.

Zo’n 150 supporters van FC Utrecht waren naar Bosnië en Herzegovina afgereisd om de Utrechters te steunen. Nadat een deel van de fans vanwege veiligheidsredenen met een politie-escorte naar het stadion waren begeleidt, konden alle Domstedelingen linksboven op de enige tribune van het stadion plaatsnemen.

Mooie uitgangspositie

Nadat de Domstedelingen op voorsprong kwamen via een penalty van David Min, barstte langzaamaan het noodweer uit boven het stadion. In de tweede helft kopte ‘goudhaantje’ Viktor Jensen de 0-2 binnen en floot de scheidsrechter niet veel later af. Bovendien maakte Sebastien Haller voor de derde keer zijn terugkeer in het shirt van FC Utrecht.

Komende donderdag is om 20.00 uur de return in een uitverkochte Galgenwaard.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV