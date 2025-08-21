FC Utrecht wint in kletsnat Bosnië en staat met een been in de Europa League

FC Utrecht heeft met 0-2 gewonnen van HŠK Zrinsjki Mostar en heeft daardoor een uitermate goede uitgangspositie voor de return in de Galgenwaard komende donderdag. FC Utrecht staat hierdoor met één been in de groepsfase van de Europa League.

Zo’n 150 supporters van FC Utrecht waren naar Bosnië en Herzegovina afgereisd om de Utrechters te steunen. Nadat een deel van de fans vanwege veiligheidsredenen met een politie-escorte naar het stadion waren begeleidt, konden alle Domstedelingen linksboven op de enige tribune van het stadion plaatsnemen.

Mooie uitgangspositie

Nadat de Domstedelingen op voorsprong kwamen via een penalty van David Min, barstte langzaamaan het noodweer uit boven het stadion. In de tweede helft kopte ‘goudhaantje’ Viktor Jensen de 0-2 binnen en floot de scheidsrechter niet veel later af. Bovendien maakte Sebastien Haller voor de derde keer zijn terugkeer in het shirt van FC Utrecht.

Komende donderdag is om 20.00 uur de return in een uitverkochte Galgenwaard.