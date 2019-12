FC Utrecht wint ook bij directe concurrent Heracles Almelo

Voor de tweede keer op rij heeft FC Utrecht zondag een uitwedstrijd gewonnen. In Almelo werd in een enerverend en aantrekkelijk duel gewonnen van directe concurrent Heracles. Bart Ramselaar werd met twee treffers die grote man aan Utrechtse zijde, waar ook Gyrano Kerk scoorde. Heracles was via Orestis Kiomourtzoglou op voorsprong gekomen,

Ten opzichte van het met 0-1 gewonnen uitduel bij FC Groningen had John van den Brom twee wijzigingen aangebracht in zijn startopstelling. Jean-Christophe Bahebeck kreeg de voorkeur boven Václav Černý en matchwinner Bart Ramselaar mocht beginnen ten faveure van Sander van de Streek.

Open wedstrijd

In het Erve Asito Stadion ontspon zich direct een open wedstrijd, waarin beide ploegen er blijk van gaven het publiek te willen vermaken. Dat lukte, en zowel gastheer Heracles als FC Utrecht was enkele keren dichtbij een treffer. Zo raakte Bahebeck na een kwartier de paal en kreeg Willem Janssen enkele minuten later een vrije kopkans. Aan de andere kant schoot Cyriel Dessers eerst van afstand hard tegen doelman Maarten Paes en zag de topscorer van de Eredivisie na ruim een half uur een wippertje van de lijn gehaald door Justin Hoogma.

Vijf minuten voor rust werd er dan toch gescoord. Middenvelder Orestis Kiomourtzoglou kon na een foutje van Bahebeck ongestoord opstomen, ging een combinatie aan met Mauro Junior en kreeg de bal terug in de zestien van FC Utrecht waarna de Duitser beheerst langs Paes schoof. Waar de 9.900 Heracles-fans in het stadion met een goed gevoel de rust ingingen, baalden de precies driehonderd meegereisde fans uit Utrecht. Hier had meer ingezeten.

Ramselaar

FC Utrecht liet zich echter niet uit het veld slaan door de tegentreffer, want kwam furieus uit de kleedkamer. De tweede helft was amper een handvol minuten onderweg toen Ramselaar de gelijkmaker op het scorebord bracht. De rappe Amersfoorter werd aangespeeld door Sean Klaiber, draaide fraai weg van zijn tegenstander en schoot beheerst binnen, 1-1.

Het was het begin van een fase waarin Heracles, dat z’n laatste vijf thuisduels winnend afsloot met een doelsaldo van 22 voor en 2 tegen, het even helemaal kwijtraakte. Mauro Junior was nog dichtbij toen hij mocht aanleggen voor een vrije trap. De Braziliaan raakte echter, buiten het bereikt van Paes, snoeihard de paal.

Mislukt schot

FC Utrecht pakte daarna het initiatief in de wedstrijd, speelde bij vlagen oogstrelend voetbal maar was soms ook te laconiek en te slordig om het de Heraclieden echt lastig te maken. Juist een mislukt schot leidde de 1-2 in. De mee opgekomen Mark van der Maarel probeerde het halverwege de tweede helft op aangeven van Ramselaar met een afstandsschot en raakte daarbij een tegenstander. De bal belandde precies in de voeten van Kerk die wegdraaide van tegenstander Lennart Czyborra en de bal langs goalie Janis Blaswich schoof. De 1-2 was op dat moment verdiend, maar voor iedereen in het stadion was wel duidelijk dat de wedstrijd nog niet gespeeld was.

Heracles prikte in het vervolg van de wedstrijd nog wel, maar bracht Paes niet meer in de problemen. Diep in blessuretijd mocht Ramselaar zijn tweede van de wedstrijd aantekenen na een corner voor de thuisploeg. De bal kwam voor de voeten van invaller Urby Emanuelson die Ramselaar wegstuurde. Aangezien Blaswich mee was opgekomen voor de hoekschop kon de middenvelder de bal in een leeg doel schuiven.

Terugblikken

En zo werd het niet de wedstrijd van Cyriel Dessers, de topscorer van Nederland. Hij was er extra op gebrand wat te laten zien tegen zijn voormalige ploeggenoten, zo vertelde de immer sympathieke Belg na afloop voor de camera van DUIC Sport. Ook doelpuntenmaker Gyrano Kerk en Mark van der Maarel blikten met ons terug én keken alvast vooruit op een cruciale week voor FC Utrecht. Donderdag wacht het uitduel in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bij FC Groningen, zondagmiddag staat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op het programma.