FC Utrecht wint van Ajax in rommelige kraker

FC Utrecht heeft een moeilijke voetbalweek uitstekend afgesloten door met 2-1 te winnen van Ajax. Een rommelig duel in de Galgenwaard eindigde zondagmiddag in een overwinning voor de Domstedelingen, waardoor het nog maar 1 punt achterstaat op de club uit Amsterdam. Een mooie afsluiting van de voetbalweek, waarin ook werd gespeeld tegen NEC Nijmegen en FC Porto.

Beide clubs hadden een doordeweekse wedstrijd gespeeld in Europa, waarbij FC Utrecht donderdag een knap punt veroverde tegen FC Porto en de Amsterdammers verloren van Galatasaray – wat tevens het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga betekende. Hierdoor nam Fred Grim de honneurs waar als trainer in Ajax’ wedstrijd tegen FC Utrecht.

Slordige wedstrijd

De eerste helft van de wedstrijd was uitermate rommelig, waarbij met name FC Utrecht de kansen creëerde en het spel uitmaakte. Lange tijd leek het erop dat er met 0-0 gerust zou worden, maar Ajax-spits Wout Weghorst maakte onverwachts de 0-1 in minuut 42. De goal leidde tot protesten aan de zijde van FC Utrecht, die meende dat er een overtreding was gemaakt op Gjivai Zechiël in aanloop naar de treffer van Weghorst. De VAR riep scheidsrechter Danny Makkelie naar het scherm, en de goal werd alsnog afgekeurd. In de extra tijd van de eerste helft kwam niet Ajax, maar FC Utrecht op voorsprong. Matisse Didden – die het Wout Weghorst uitermate moeilijk maakte in de wedstrijd – kopte een corner fraai binnen in de verre bovenhoek.

De tweede helft leken de Domstedelingen de stand verder uit te gaan breiden, en in minuut 54 scoorde Sébastien Haller zijn eerste doelpunt voor FC Utrecht. De ploeg van Ron Jans verloor vervolgens langzaamaan de grip op het middenveld, en Ajax scoorde de aansluitingstreffer via Mika Godts. Het laatste halfuur creëerden beide ploegen nog enkele gevaarlijke kansen, maar dit leidde niet meer tot een doelpunt waardoor de wedstrijd eindigde in 2-1.

Programma

FC Utrecht staat door deze overwinning op de virtuele zesde plek in de Eredivisie met 20 punten en een doelsaldo van +6. Komende week is er geen wedstrijd van FC Utrecht vanwege de interlandbreak. Daarna speelt FC Utrecht op zondag 23 november om 14.30 uur de uitwedstrijd tegen Telstar, en op donderdag 27 november om 21.00 uur de uitwedstrijd tegen Real Betis voor de Europa League.