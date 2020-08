FC Utrecht wint van AZ tijdens oefenduel in eigen huis

FC Utrecht heeft in een oefenduel in de Galgenwaard gewonnen van AZ. De Alkmaarders gingen met 1-0 onderuit.

Het eerste en ook enige doelpunt van de wedstrijd werd in de negende minuut gemaakt door Simon Gustafson. Hij kreeg de bal van Gyrano Kerk. AZ, die afgelopen Eredivisieseizoen nog op de tweede plek stond, beschikte niet over de sterkste selectie. Calvin Stengs, Myron Boadu en Ron Vlaar ontbraken vanwege blessures.

Na afloop van de wedstrijd zei trainer John van den Brom tegen een journalist van de NOS tevreden te zijn over de selectie. “Het geraamte van het elftal staat en dat stemt mij tevreden. In de voorbereiding zie ik daar ook steeds dingen van terug.”

Tegelijkertijd blijft Van den Brom nuchter. “We zijn nog niet klaar. Ik zie nog steeds dingen die beter kunnen. We geven bijvoorbeeld nog steeds kansen weg en we scoren te weinig. Over het algemeen was het wel een mooie wedstrijd.”

Toeschouwers

Bij het oefenduel waren geen toeschouwers aanwezig. Op 20 augustus speelt FC Utrecht in Stadion Galgenwaard een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen. Bij dit duel mogen onder bepaalde voorwaarden wel supporters aanwezig zijn.

Op 12 september begint de Eredivisie weer. FC Utrecht bij samen met AZ het spits af. Om 16.30 uur treffen beide clubs elkaar in de Galgenwaard.