FC Utrecht wint zwaarbevochten wedstrijd van NEC

FC Utrecht heeft zondag met 1-0 gewonnen van NEC. In een zwaarbevochten duel wisten de Domstedelingen de 3 punten in de Galgenwaard te houden waardoor er voor de tweede wedstrijd op rij is gewonnen.

De eerste helft begon vrij statisch, maar in minuut 41 maakte Miguel Rodriguez een fraaie aanval af. De goal leidde tot enige ophef aan de zijde van de Nijmegenaren die claimden dat er een overtreding op Bryan Linssen was gemaakt. Scheidsrechter Gozubuyuk ging hier niet in mee, en gaf Linssen een gele kaart voor protesteren.

De tweede helft was een stuk spannender, met kansen over en weer. Ook maakte Yoann Cathline zijn comeback na een periode van blessureleed. Lange tijd leek het erop dat FC Utrecht de punten in de Galgenwaard zou houden, maar NEC kreeg een discutabele penalty toegekend. Tjaronn Chery schoot de bal alleen tegen de overkant van de lat, waardoor FC Utrecht alsnog de overwinning binnenhaalde.

Programma

Voor FC Utrecht staan er nu twee pittige wedstrijden op het programma. Komende donderdag speelt FC Utrecht om 18.45 uur tegen FC Porto in de Europa League. Zondag ontvangen de Domstedelingen om 12.15 uur Ajax.