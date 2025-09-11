FC Utrechtsupporters zetten kaartenactie op voor ‘Worstenman’

De ‘Worstenman’ van FC Utrecht, Rob Mommersteeg, zal de komende maanden uit de running zijn. Mommersteeg moet een zware hartoperatie ondergaan, waardoor zijn bekende leus “warme wors” de komende tijd niet op de tribunes van de Galgenwaard te horen zal zijn. De supportersvereniging heeft daarom een kaartenactie opgezet om de Worstenman een hart onder de riem te steken.

Rob Mommersteeg is al ruim 40 jaar een vast gezicht voor de FC Utrechtsupporter. In zijn witte ‘doktersjas’ en zwarte tas vol met rookworsten loopt hij al jaren de tribunes op en af om de fans van ‘warme wors’ te voorzien. Mommersteeg is al eens eerder door fysieke ongemakken voor lange tijd uitgeschakeld geweest – dat ging om een periode van maar liefst vijftien jaar.

Nostalgie

Tien jaar geleden liet Mommersteeg zich echter door FC Utrecht overhalen om terug te keren als Worstenman om de nostalgie terug te brengen in het stadion. Hij vertelde na zijn comeback aan DUIC dat hij het geweldig vond om weer terug te zijn in de Galgenwaard. “Het was schitterend. Ik heb dan ook geen vijf minuten spijt van mijn terugkeer; mensen vonden het zo tof en leuk me weer te zien.”

Wie Mommersteeg een kaart wil sturen, kan op de sociale media van de Supportersvereniging de contactgegevens van zijn familie vinden. De familie zal ervoor zorgen dat de kaarten bij de Worstenman terechtkomen.