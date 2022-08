FCU Pool van DUIC Sport en Cityside keert terug

Na twee seizoenen zonder FCU Pool kunnen voetbalfans de komende voetbaljaargang weer hun voorspellingsgave etaleren in de FCU Pool van DUIC Sport in samenwerking met supporterscollectief Cityside. Ook dit jaar maken meestervoorspellers weer kans op fraaie prijzen.

“Deelnemers aan FCU Pool kunnen tot tien minuten voor aanvang van iedere eredivisiewedstrijd van FC Utrecht hun voorspelling invoeren”, zo legt Niels Nelissen namens de organisatie de bedoeling van het spel uit. “Maar niet alleen voor de juiste uitslag zijn punten te verdienen. Wanneer je bijvoorbeeld wél de winnaar van een wedstrijd juist hebt voorspeld of het aantal doelpunten dat één van beide clubs maakt, krijg je ook punten.”

Daarnaast wordt de deelnemers ook een zestal bonusvragen voorgelegd, die uiterlijk 1 september beantwoord moeten zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd te voorspellen op welke positie FC Utrecht in de winterstop staat, op welke plek het seizoen 2022-2023 wordt beëindigd, hoeveel punten de club aan het eind van de rit heeft en wie clubtopscorer wordt. Deelnemers die de bonusvragen goed beantwoorden, kunnen in één klap 10 punten per goed antwoord verdienen.

Seizoenskaarten winnen

Naast weekprijzen keert FCU Pool ook in de winterstop en aan het eind van het seizoen hoofdprijzen uit. “Dan moet je denken aan bijvoorbeeld seizoenskaarten, door de selectie gesigneerde wedstrijdshirts en -ballen en andere FC Utrecht gerelateerde producten”, besluit Nelissen.

Deelname aan FCU Pool is helemaal gratis, geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven op en beginnen met voorspellen. Op de Facebookpagina plaatst de organisaties regelmatig updates