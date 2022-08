Fietsliefhebber? Rij mee met de toertocht van de Vuelta in Utrecht

Altijd al zelf een etappe in een grote wielerronde willen fietsen? In het kader van de start van de Vuelta in Utrecht worden zondag 14 augustus verschillende fietsroutes voor recreanten en amateurs gehouden. Net zoals de Vuelta zelf, starten en eindigen de routes bij de Jaarbeurs.

Fietsliefhebbers kunnen kiezen uit vijf verschillende afstanden: 35, 60, 85, 115 en 165 kilometer. De twee korte routes zijn voor recreanten. De 85 kilometer is voor zowel beginnende als ervaren racefietsers. De afstanden boven de 100 kilometer zijn voor de ervaren fietser bedoeld.

Alle routes worden uitgezet door de organisatie, die ook technische assistentie en een bewaakte fietsenstalling verleent. Bij de drie lange afstanden is ook medische assistentie, en zijn er onderweg verzorgingsposten. Alle deelnemers krijgen als aandenken een unieke bidon.

Routes

De route van 35 en 60 kilometer zijn voor de recreatieve fietser, en komen langs werelderfgoed Limes en de Hollandsche Waterlinie. Op verschillende locaties langs de routes zijn activiteiten uitgezet. Ook is een rondleiding bij DOMunder, de historische attractie onder het Domplein, inbegrepen bij de prijs. Voor deze twee routes heb je geen racefiets voor nodig, een stadsfiets, bakfiets, ligfiets, handbike of e-bike zijn ook van harte welkom.

De langere routes volgen zoveel mogelijk het parcours van de eerste twee etappes die de profs gaan rijden. Om van het professioneel wielrennen te proeven, worden de eerste twintig kilometer als peloton gereden, waarvan de organisatie verwacht dat het zo’n drieduizend fietsers zal tellen. Je moet wel vroeg uit de veren; alleen voor de start om 8.00 uur zijn nog plekken beschikbaar.

Vuelta

Op vrijdag 19 augustus start de Spaanse wielerronde La Vuelta in Utrecht. Naast de Giro d’Italia en de Tour de France is het de derde grote wielerronde die in de stad van start gaat. Hiermee is Utrecht de eerste stad ter wereld waar alle drie de rondes zijn begonnen.

De deelnemende ploegen worden op 18 augustus aan het publiek gepresenteerd op het Vredenburg. Op 19 augustus is er een ploegentijdrit door de stad, die start en eindigt bij de Jaarbeurs. De etappe van 20 augustus start in ‘s Hertogenbosch, en eindigt weer in Utrecht. Na een korte ronde door de stad is de finish op Utrecht Science Park.