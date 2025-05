Met 18.500 deelnemers verschenen er afgelopen zondag nooit eerder zoveel hardlopers aan de start van de Utrecht Marathon. De vele lopers brachten ook duizenden toeschouwers op de been, waarvan de meesten zich al juichend en roepend langs het parcours verzamelden.

Populairste afstand

Volgens de organisatie renden de meeste deelnemers, ruim 13.000, de halve marathon. 3.000 sportievelingen liepen de marathonafstand. Ook liepen zo’n 2.000 deelnemers een route van tien kilometer.

Nieuwe route

Het evenement kende dit jaar voor het eerst een marathonparcours van één ronde, in plaats van twee keer de route van de halve marathon in eerdere jaren. De marathonlopers gingen via Stadion Galgenwaard richting Houten, langs onder andere Landgoed Wickenburgh.

Via het Amsterdam-Rijnkanaal keerden ze via Lunetten terug naar de stad. De laatste kilometers gingen traditiegetrouw door het centrum, met de finish bij Utrecht Science Park. De halve marathonlopers keerden al voor Houten om richting de stad.

Winnaars

De marathon werd gewonnen door Jelle Wijnja uit Deventer, die de 42,195 kilometer in twee uur, 29 minuten en twaalf seconden aflegde. Utrechters Alex Da Conceicao Frederico en Imo Muller werden respectievelijk tweede en derde.

Bij de vrouwen kwam Bregje Smits (2:47:12) als snelste over de finish, voor Merel van der Kruijssen en de Amerikaanse Lindsay Ripple.

Utrechters in de top 10



De top tien van de marathon bestond dit jaar voor de helft uit Utrechters. Naast Da Conceicao Frederico en Muller waren stadsgenoten Davy Provo zesde, Niels van Helmond achtste en Matthijs Veraart tiende.