Franse aanwinst voor FC Utrecht: 23-jarige Mobido Sagnan komt op huurbasis over van Real Sociedad

Een Franse aanwinst voor FC Utrecht. De club maakte maandagmiddag bekend dat de 23-jarige verdediger Modibo Sagnan op huurbasis overkomt van Real Sociedad. FC Utrecht heeft ook een optie tot koop bedongen.

Modibo Sagnan doorliep de jeugdopleiding bij de Franse club RC Lens, waar hij ook in het eerste elftal speelde. De verdediger werd in 2019 aangekocht door Real Sociedad. Hij maakte niet alleen daar speelminuten, maar werd ook verhuurd aan RC Lens, het Spaanse CD Mirandés en het Portugese CD Tondela.

“Modibo is een linksvoetige centrale verdediger, die over een goede snelheid beschikt”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam over de nieuwe aanwinst. “Hij heeft power en duelkracht en kan meedogenloos zijn in de persoonlijke duels. Modibo heeft een goede pass en zoekt in de opbouw graag de voetballende oplossing. Hoewel hij nog relatief jong is, heeft hij al behoorlijk ervaring opgedaan op het hoogste niveau in Spanje en Portugal. Modibo is een op en top professional.”

Modibo Sagnan reist later vandaag af naar Zeeland, waar FC Utrecht op trainingskamp is.