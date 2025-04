Gaat het dit jaar dan toch gebeuren? Hoe FC Utrecht zich kan plaatsen voor Europees voetbal

Nu het einde van de Eredivisie nadert, kan er langzaamaan gekeken worden naar het mogelijke Europees voetbal waar FC Utrecht steeds meer voor in aanmerking komt. Er zijn verschillende wegen naar plaatsing voor Europees voetbal. Om na 15 jaar weer een Liverpool, Napoli of Celtic in de Galgenwaard te mogen verwelkomen moet een van de volgende scenario’s uitkomen.

Plek 2 – Groepsfase Champions League

Met een achterstand van 8 punten op PSV en een veel slechter doelsaldo is het niet erg realistisch dat de plaatselijke FC nog tweede wordt met nog maar vijf wedstrijden te spelen. Mocht dit scenario desondanks uitkomen, dan plaatst FC Utrecht zich direct voor de groepsfase van de Champions League.

Plek 3 – Derde voorronde Champions League

Feyenoord bezet op dit moment de derde plek – met bovendien een doelsaldo dat niet meer in te halen lijkt – dat recht geeft op de derde voorronde van de Champions League. FC Utrecht volgt op 3 punten achterstand, waardoor de derde plek in theorie nog binnen het bereik ligt aangezien alle ploegen nog maximaal 15 punten kunnen behalen. Mocht dit lukken, dan mag FC Utrecht deelnemen aan de derde voorronde van de Champions League. Bij winst in de derde voorronde, plaatst de club zich voor de play-offs. En als ook de play-offs gewonnen worden is de groepsfase van het miljardenbal zeker. Mocht in de derde kwalificatieronde of tijdens de play-offs een tweeluik verloren worden, dan plaatst de club zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.

Plek 4 – Tweede voorronde Europa League

De kans dat FC Utrecht op plek vier eindigt is het grootst, met een voorsprong van 8 punten op nummer vijf FC Twente. Mocht dit inderdaad gebeuren, dan plaatst het zich voor de tweede voorronde van de Europa League.

Vanaf hier wordt het wat ingewikkelder en zijn er verschillende scenario’s mogelijk: (1) FC Utrecht verliest in de tweede voorronde van de Europa League en stroomt hiermee door naar de derde voorronde van de Conference League, (2) FC Utrecht wint de tweede voorronde maar verliest de derde voorronde van de Europa League, en plaatst zich hiermee voor de play-offs van de Conference League, (3) FC Utrecht wint de tweede en derde voorronde, maar verliest in de play-offs van de Europa League en plaatst zich hiermee voor de groepsfase van de Conference League, (4) FC Utrecht wint de tweede en derde voorronde en weet ook de play-offs te winnen van de Europa League en plaatst zich hiermee voor de groepsfase van de Europa League.

Plek 5 tot en met 8 (of 9 als de bekerwinnaar ook in de top-8 eindigt) – Play-offs Eredivisie voor tweede voorronde Conference League

Dit scenario is tot op zekere hoogte mogelijk in het geval dat de ploeg van Ron Jans nog ingehaald wordt. In deze situatie speelt FC Utrecht eerst de play-offs voor Europees voetbal tegen de andere Eredivisieclubs die hiervoor in aanmerking komen. Afgelopen seizoen ging FC Utrecht in eigen huis ten onder in de finale van de play-offs tegen Go Ahead Eagles. De winnaar van de play-offs mag deelnemen aan de tweede voorronde van de Conference League. Mocht de tweede voorronde, de daaropvolgende derde voorronde én de play-offs van de Conference League allemaal gewonnen worden, plaatst Utrecht zich voor de groepsfase van de Conference League. Verliest Utrecht een tweeluik in een van deze voorrondes, dan houdt het Europese avontuur op.

Als Utrecht zich niet plaatst voor de play-offs in de Eredivisie komt FC Utrecht überhaupt niet in aanmerking voor Europees voetbal, maar dit scenario lijkt erg onrealistisch gezien de huidige stand.