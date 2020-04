Geen Europees voetbal voor FC Utrecht

FC Utrecht gaat volgend seizoen geen Europees voetbal spelen. De NOS omschrijft de club als grootste slachtoffer van de besluitvorming van de KNVB.

De voetbalbond heeft vrijdag besloten hoe dit seizoen afgerond moet worden. FC Utrecht komt daar niet goed uit. De club stond in de bekerfinale en op plek nummer zes in de Eredivisie. Nummer vijf is Willem II maar die hadden een wedstrijd meer gespeeld.

Vanwege de coronacrisis kan er niet meer gevoetbald worden in de Eredivise. Daarom moest de KNVB besluiten wie de Europese tickets zou krijgen en wie er promoveert en degradeert. Geen van de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaat promoveren of degraderen.

Door de manier van verdelen van de Europese tickets blijft FC Utrecht met lege handen achter. Willem II krijgt wel een Europees ticket. Volgens verschillende media overweegt FC Utrecht juridische stappen tegen de KNVB.