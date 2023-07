Geen kind hoeft zich deze vakantie te vervelen in Utrecht

Sport en Cultuur: niet voor iedereen een alledaagse combinatie. Toch blijkt het waardevol. Immers, kinderen een zo breed mogelijk aanbod bieden zodat ze kennis maken met alle facetten van de samenleving is belangrijk. Veel kinderen en jongeren krijgen het nu eenmaal vanuit huis niet automatisch mee om zich te ontwikkelen in hun vrije tijd en/of lid te zijn van een (sport)club. Vanaf 10 juli kan de Utrechtse jeugd deze zomervakantie zijn hart ophalen. Marina van Huissteden-Kaspers nam een kijkje in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Tekst: Marina van Huissteden-Kaspers

Geen kind hoeft zich deze vakantie vervelen

Wat een feest wordt het dit jaar in vrijwel alle wijken van Utrecht. In Vleuten-De Meern en in Leidsche Rijn heeft men de krachten van alle wijkpartners samengebundeld waardoor er wel een heel bijzonder en uitgebreid programma is ontstaan. Wie zijn neus deze dagen buiten de deur steekt, merkt dan ook dat het op diverse plekken in de wijk bruist van de activiteiten. Je kunt bouwen, spelen, sporten, springen, schilderen en nog veel meer. En dat alles is in eerste instantie bedoeld voor de jeugd die niet op vakantie gaat. Maar natuurlijk zijn alle andere kinderen voor of na hun vakantie ook welkom.

Hester Bruinsma, in het dagelijks leven coördinator Brede School Het Zand, is een van de drijvende krachten achter dit vakantiespektakel. “We hebben het vorig jaar ook gedaan maar zien dat nu als een leerschool. We hadden moeite de ouders te bereiken, zodat het niet helemaal duidelijk was wat er te doen was en voor wie. En dat is nu totaal anders. We zijn op tijd begonnen en vrijwel alle partners uit de wijk doen mee. En doordat we het samen doen is er niet alleen een gevarieerd programma, maar zeker ook alle ruimte voor ouders en kinderen om elkaar op een andere manier te leren kennen. En iedere partner levert vanuit de eigen expertise een bijdrage. Er is een hartstikke toffe flyer die we overal zullen neerleggen en uiteraard is via de social media ook alle informatie over het programma en over de inschrijving verkrijgbaar.”

Meedoen

Voor sommige activiteiten hoef je je niet in te schrijven. Voor andere onderdelen nu juist weer wel. Er zijn in verschillende vakantieweken extra plekken gereserveerd voor kinderen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en/of de financiële middelen niet hebben om mee te kunnen doen. Wie hiervoor interesse heeft kan zich melden bij [email protected]. De kosten voor bijvoorbeeld de Sport en Cultuurweken (Zomer Express genaamd) bedragen 25 euro, voor U-passers is de deelname gratis. Voor wie het financieel even niet uitkomt: neem contact op via de telefoon of app naar 06-16427574. De Sport en Cultuurweken zijn er voor alle kinderen.

Wie op de hoogte wil blijven kan zich ook aanmelden voor de whatsappgroep. Scan de QR-code die te vinden is op de folder die overal in de wijken ligt. Daarnaast kan iedereen uitgebreide informatie vinden op www.doemeeinutrecht.nl

Lekker bezig

De Haarrijnse Plas is voor de sportievelingen ‘the place to be’ tijdens de zogenoemde Summergames. Elke dinsdag, woensdag en vrijdag verzorgen JoU en SportUtrecht beachtennis, spike ball, beachvolleybal, beachvoetbal en speedminton.

De hele vakantie lang kunnen kinderen en hun ouders terecht in de speeltuinen de Albatros aan de IJzervarensingel, De Balije aan de Augustusweg en in speeltuin De Hoef aan de Hoge Weide. In de Hoef is iedere woensdag een extra activiteit voor kinderen met een beperking. In bouwspeeltuin Voorn is iedere woensdag en vrijdag een extra creatieve of sportieve workshop. Sport en cultuur, kunst en wetenschap, alle facetten komen aan bod tijdens deze vakantie. De weken beginnen met de zogenoemde Zomeravonturenclub.

De extra activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor de jeugd van 4 tot 14 jaar, maar er is van 16 tot en met 19 augustus ook een Peuter- en Kleuter Festival voor kinderen vanaf 2 jaar in Bosspeeltuin Máximapark. Naast verschillende voorstellingen wordt er gedanst en naar muzikale verhalen geluisterd.

Dit vakantiefeest wordt afgesloten op zondag 27 augustus met het Leidsche Rijn Festival in Castellum Hoge Woerd.