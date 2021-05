Geen publiek bij laatste speelrondes betaald voetbal; FC Utrecht spreekt van teleurstelling

Er kan geen publiek worden toegelaten bij de laatste speelrondes in de competities van het betaald voetbal. Dat is vrijdag gebleken uit overleg tussen onder andere de KNVB en Den Haag. Dit betekent dat FC Utrecht zondag 16 mei in een leeg Stadion Galgenwaard tegen PSV speelt.

Uit het overleg tussen het kabinet en de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie is gebleken dat de juridische basis ontbreekt om – met eventuele toegangstests – publiek toe te laten bij evenementen. FC Utrecht spreekt van een teleurstelling.

“Concreet betekent dit dus ook dat de laatste Eredivisiethuiswedstrijd van dit seizoen van FC Utrecht, het duel met PSV op zondag 16 mei, wordt gespeeld in een leeg Stadion Galgenwaard”, is te lezen op de website van FC Utrecht.

Regelgeving

Ook de andere organisaties binnen het betaald voetbal zeggen teleurgesteld te zijn. “Omdat eerder veelvuldig is gebleken dat in de stadions voetbalwedstrijden veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd met beperkt publiek”, is te lezen in een statement van de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Daarnaast zeggen de organisaties dat er al meerdere wedstrijden zijn gespeeld waarbij publiek aanwezig was en dat dit voor zover bekend niet of nauwelijks besmettingen opleverden. Ze schrijven dat alleen de regelgeving nu in de weg zit.

Play-off

Nu wordt de focus gelegd op de play-offwedstrijden. “FC Utrecht hoopt evenals het collectieve Nederlands betaald voetbal dat er in de play-offs wel met beperkt publiek gespeeld kan worden. De Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en KNVB blijven hierover in gesprek met het kabinet.”