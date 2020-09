Geen toeschouwers bij FC Utrecht – sc Heerenveen: ‘Gezondheid is nu het belangrijkst’

Bij de Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en sc Heerenveen mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Volgens algemeen directeur Thijs van Es is dat jammer maar begrijpelijk.

Het kabinet maakte maandag tijdens een persconferentie bekend dat er de komende drie weken geen publiek bij sportwedstrijden mag zijn. FC Utrecht en sc Heerenveen ontmoeten elkaar aanstaande vrijdag in Stadion Galgenwaard.

Van Es zegt dat de bestrijding van het coronavirus de hoogste prioriteit heeft. “Het is enorm jammer dat deze maatregelen nodig zijn om de situatie rondom het coronavirus onder controle te krijgen, maar de gezondheid van iedereen is nu het belangrijkst. Daar moeten we ons nu samen voor inzetten en elkaar daarbij steunen.”

Hoopvol

Daarnaast zegt Van Es dat de eerdere coronaregels al goed werden opgevolgd in Stadion Galgenwaard: “Waar we erg trots op waren en wat hoopvol was voor de toekomst. Laten we hopen dat de maatregelen het gewenste effect hebben en dat we daarna verder kunnen met de lijn die we ingezet hebben.”

Seizoenkaarthouder en Business Club leden van FC Utrecht ontvangen binnenkort informatie over hun bestelde kaarten en de gevolgen van de nieuwe beslissing.